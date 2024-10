Il ritorno di Affari Tuoi su Rai 1 con Stefano De Martino è sempre molto chiacchierato. Una delle recenti puntate ha visto il conduttore lasciarsi coinvolgere da un ballo con la concorrente della Puglia. Un momento diventato virale sui social, che ha suscitato divertenti battute del pubblico.

Stefano De Martino balla con una concorrente

Il ritorno in TV di Stefano De Martino è stata una ventata d’aria fresca per il palinsesto televisivo di Rai 1. Il conduttore è stato promosso come erede di Amadeus (ora su NOVE con nuovi progetti) e sta dando davvero del suo meglio ad Affari Tuoi.

A dimostrarlo sono i numeri non solo quelli televisivi ma anche sul web, che non sembrano quindi far rimpiangere il suo predecessore. Le interazioni sui social vanno alla grande e Stefano De Martino diverte il pubblico a casa e si diverte con i suoi concorrenti. In una delle ultime puntate (parliamo di quella del 29 settembre per la precisione) è stato protagonista di un altro simpatico episodio.

Quando il concorrente ha chiamato il pacco della Puglia, che conteneva pochi soldi è chiaramente partita la musica per festeggiare l’ottima mossa del concorrente. Da ex ballerino però Stefano De Martino non è riuscito a non farsi travolgere dal ritmo e ha coinvolto in un ballo la concorrente pugliese.

Tutto lo studio ha partecipato attivamente al momento e non sono mancati applausi e risate tra i presenti. Ovviamente, come accennato, l’episodio è stato molto commentato anche tra i fan di Affari Tuoi, tra chi ha trovato simpatica la trovata di De Martino e chi avrebbe voluto essere al posto della pacchista!

Nella trasmissione di Rai 1 per qualche istante Stefano De Martino è tornato alle origini, ovvero quando era ancora un ballerino e per la prima volta ha preso parte alla scuola di Amici (che proprio domenica ha aperto le porte a nuovi talenti).