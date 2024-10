“Lui potrebbe fare il mio lavoro a occhi chiusi”, Rocco Siffredi non ha alcun dubbio nel designare il suo “erede” e fare così il nome del noto conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino.

Rocco Siffredi incorona Stefano De Martino

Sempre diretto e molto schietto, Rocco Siffredi non si risparmia nel dire quello che pensa, anche quando deve designare il suo “erede” ideale. Il divo dei film a luci rosse è stato ospite della nuova puntata del podcast “Gurulandia” ed è qui che si è lasciato andare a questa rivelazione.

Tra una chiacchiera e un’altra, l’attore ha fatto per prima cosa un bilancio generale sullo stato dell’arte del mondo hard. Secondo il suo modesto parere non ci sarebbe più un attore naturale. Anzi, Rocco Siffredi crede che il pornoattore può fare OnlyFans e apprezza il genere amatoriale, ma non gli piace quando è legato alla finzione: “Per una vita ho lottato per quella vera, perché il ses*o è l’unica forma d’arte che non si può recitare”, ha fatto sapere.

A questo punto è stato chiesto a a Rocco Siffredi se esistono o meno dei suoi eredi, che possono in qualche modo ripetere ciò che ha fatto lui. L’attore non ha avuto dubbi nel dichiarare che nel porno non ci sarebbe nessuno, ma al di fuori sicuramente sì. Ha fatto il nome di due sportivi e un noto conduttore:

“Dovresti chiederlo a mia moglie. Lei ti direbbe che Rocco è stato l’ultimo dei samurai.. nel porno. Fuori sì, un paio sì. Erano sempre dei giocatori: Totti e Cassano. Io lo dico sempre che secondo me loro due avrebbero potuto fare il mio lavoro a occhi chiusi.

E poi invece n’è uscito un terzo che forse è pure peggio di me: Stefano De Martino. Ve lo assicuro! Non abbiamo mai avuto a che fare nell’ambito sessuale però a sensazione ve lo assicuro. Io non mi sbaglio mai. Stefano avrebbe potuto fare il mio lavoro a livelli miei e a occhi chiusi. Non è solo un bel ragazzo, lui è super performante…si vede da….”, ha fatto sapere Rocco Siffredi.

Il conduttore di Affari Tuoi quindi, secondo Rocco Siffredi, avrebbe potuto essere il suo erede se avesse fatto l’attore.