Ieri sera a Che Tempo Che Fa Simona Ventura ci ha regalato la sua esibizione sulle note di Con te partirò, accompagnata da Andrea Bocelli al piano.

Simona Ventura canta con Andrea Bocelli

Come vi abbiamo anticipato in un precedente articolo, Andrea Bocelli ieri è stato ospite di Che Tempo Che Fa. Nel suo spazio si è ovviamente raccontato tra musica e vita privata. C’è stato un momento poi in cui nello spazio è intervenuta anche Simona Ventura, recentemente ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. La conduttrice, ospite fissa di Fabio Fazio, spesso e volentieri si è cimentata in momenti musicali, in cui ha messo alla prova le sue doti canore, spesso divertendo tutti.

Stavolta però la prova era ancora più difficile e non come tante altre che abbiamo visto. Questo perché Simona Ventura ha dovuto esibirsi sulle note di Con te partirò. Ma non di certo da sola! Ad accompagnarla al pianoforte proprio Andrea Bocelli. Insomma una sfida non da poco quella che ha dovuto affrontare la presentatrice di Citofonare Rai 2.

Eppure a dispetto di ogni aspettativa non se l’è cavata poi così male. Di certo non perfetta o intonatissima la sua performance, ma nonostante questo è stata molto più precisa rispetto al passato. Nonostante l’impegno mostrato però Fabio Fabio non è riuscito a trattenere le risate. Come mostrato dalle telecamere e dai vari video in circolazione, il conduttore si è spesso girato di spalle mentre Simona Ventura cantava, ridacchiando per la sua esibizione.

Chiaramente da parte degli utenti e del pubblico non sono mancate delle battute divertite per la prova canora di Simona Ventura. Ma ce ne sono tanti altri che hanno sottolineato che la presentatrice sarebbe migliorata vocalmente rispetto al passato e c’è chi si è chiesto se, per caso, sta prendendo delle lezioni di canto. Ancora non sappiamo la risposta a riguardo, ma sarà certamente curioso scoprirlo da lei se così fosse.

Chissà quante altre sorprese ci preparerà ancora Simona Ventura!