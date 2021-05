1 Lo sfogo di Stefano De Martino

Spiacevole sorpresa per Stefano De Martino questa mattina, quando ha ritrovato la sua auto danneggiata. Il conduttore di Stasera Tutto è Possibile è stato vittima di un atto vandalico nella giornata di ieri e oggi ha voluto testimoniare l’accaduto sui suoi social. Ecco lo sfogo dell’ex ballerino di Amici: “Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti”, il quale ha anche pubblicato la foto, come potete ben vedere qui sotto…

Instagram stories di Stefano De Martino

Proprio nella giornata di ieri a Milano (dove si trova anche Stefano De Martino) si sono tenuti i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto (il diciannovesimo per l’esattezza) da parte dell’Inter. La squadra di Antonio Conte, che sabato aveva vinto in trasferta con due reti di scarto contro il Crotone. Il club guidato da Steven Zhang aveva bisogno della sconfitta o del pareggio dell’Atalanta (in casa del Sassuolo) per cucirsi sul petto il tricolore. La Dea ha pareggiato con la società neroverde e ha così consegnato il trofeo all’Inter.

Per questo la città della moda si è tinta di nerazzurro e i tifosi, nonostante le restrizioni per via del Covid, sono scesi in piazza armati di bandiere, maglie, sciarpe per dare il via ai festeggiamenti. In un attimo Piazza Duomo si è popolata e per tutto il tardo pomeriggio fino a sera, i sostenitori dell’Inter si sono divertiti. Stefano De Martino, che evidentemente aveva posteggiato la macchina in uno dei luoghi simbolo della festa, ha subito così dei danni alla sua auto.

Ma a quanto pare non sembra essere l’unico, dato che altre persone sembrano essersi lamentate di aver avuto lo stesso problema non solo alle macchine, ma anche alle abitazioni. Un episodio davvero spiacevole per Stefano De Martino che, come vi abbiamo raccontato, su Instagram ha voluto sfogarsi con i suoi fan.

Continua per altre notizie sull’ex marito di Belen Rodriguez…