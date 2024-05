Chi è Sarah Toscano di Amici 23? Età, canzoni e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 18 Maggio 2024

La scuola di Amici 23 quest’anno vede la presenza di Sarah Toscano tra i suoi alunni della classe di canto. Conosciamo meglio la giovane cantante del talent show: età, vita privata, canzoni e dove seguirla su Instagram e social network.

Chi è Sarah Toscano

Nome e Cognome: Sarah Toscano

Data di nascita: 2006

Luogo di nascita: Vigevano (Pavia)

Età: 18 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: Sarah non dovrebbe avere tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @_sarahtoscano_

Sarah Toscano età e biografia

Dov’è nata a quanti anni ha Sarah di Amici 23? Qual è il suo cognome? L’allieva del talent si chiama Sarah Toscano ed è un’alunna di Lorella Cuccarini.

È nata a Vigevano, in provincia di Pavia, nel 2006 (non sappiamo la data di nascita completa) e ha 18 anni d’età.

Non sappiamo dirvi invece dati legati ad altezza e peso.

Queste le prime informazioni sulla biografia della cantante di Amici…

La vita privata di Sarah di Amici 23

Della vita privata di Sarah di Amici 23 non si conosce abbastanza. Nella scheda di presentazione ha raccontato di essere una ragazza testarda, disordinata e indipendente. Vuole superare da sola gli ostacoli che le si presentano davanti. Per lei cantare è una liberazione. Insieme alla musica è appassionata di tennis e milita nella serie C femminile.

Sappiamo ancora che Sarah Toscano di Amici 23 vive a Vigevano con mamma e papà. Oltre ai genitori ha anche un fratello di nome Lorenzo.

I più curiosi si staranno domandando se Sarah Toscano è o meno fidanzata o single. Oggi non ci sono informazioni su un ipotetico fidanzato.

Anche nella sua presentazione Sarah non ha fatto alcun riferimento e dai social è impossibile capire se è o meno impegnata

Dove seguire Sarah di Amici 23: Instagram e social

Oltre a Facebook, dove ha un profilo personale e privato, Sarah Toscano di Amici 23 è possibile seguirla anche su Instagram.

Al momento non sono tanti i post pubblicati, ma troviamo diversi selfie, scatti di vita privata insieme ad amici e al fratello Lorenzo. Così come foto di viaggi e alcuni momenti della sua esperienza sanremese.

Da non dimenticare anche la sua passione per il tennis. A riguardo sappiamo infatti che gioca nella Serie C femminile della disciplina sportiva menzionata.

Carriera

Prima di arrivare ad Amici 23, Sarah Toscano, così come altri suoi compagni, ha già dato modo di farsi conoscere. La giovane cantante infatti ha già all’attivo delle canzoni e una carriera.

Nel 2022 infatti ha rilasciato un singolo distribuito da Universal Music Italy.

Sanremo

Non tutti sanno, probabilmente, ma Sarah ha anche preso parte ad Area Sanremo.

È arrivata tra i 20 finalisti e ha vinto la Targa Vittorio De Scalzi.

Non è riuscita però a partecipare a Sanremo Giovani.

Album e canzoni

Ancora Sarah di Amici 23 non ha album pubblicati ma un EP dal titolo “Riflesso” nel 2022. Da qui ha tratto il primo singolo 9 Giugno.

Ecco alcune delle canzoni già pubblicate dall’allieva del talent show: 9 Giugno, Come per sempre, Sembra che, Due metri, due anni, Controsenso e Già lunedì.

Ad Amici 23 Sarah ha presentato l’inedito Touche.

Per chi volesse ascoltare le sue canzoni può sempre ascoltarle sul suo profilo ufficiale di Spotify.

Sarah Toscano ad Amici 23

Quando inizia Amici 23? Il talent show di Canale 5 ha avuto come data d’inizio il 24 settembre 2023. A colpire l’attenzione dei professori anche Sarah Toscano.

La cantante nella prima puntata ha cantato il suo inedito Touche.

Successivamente ha interpretato anche Del verde, cover della canzone di Calcutta. La sua esecuzione ha conquistato Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Gli allievi di Amici 23

Canto e ballo sono le categorie anche in questa edizione di Amici 23. Scopriamo per prima cosa chi sono tutti i cantanti del talent show di Canale 5:

Ayle (ELIMINATO), Ezio Liberatore (ELIMINATO), Holden, Holy Francisco (ELIMINATO); Kia (ELIMINATA), Lil Jolie (ELIMINATA), Matthew (RITIRATO), Martina Giovannini (ELIMINATA), Malìa (ELIMINATO), Mew (RITIRATA), Mida, Nahaze (ELIMINATA) Petit, Samu Spina (RITIRATO), Sarah Toscano, Spacehippiez (ELIMINATO) e Stella Cardone (ELIMINATA).

Ora che conosciamo i cantanti, scopriamo da chi è composta la classe di ballo di Amici 23: Chiara Porchianello (ELIMINATA), Dustin Taylor, Elia Fiore (ELIMINATO), Gaia De Martino (ELIMINATA), Giovanni Tesse (ELIMINATO), Kumo (ELIMINATO), Lucia Ferrari (ELIMINATA), Marisol Castellanos, Nicholas Borgogni (ELIMINATO), Simone Galluzzo (ELIMINATO) e Sofia Cagnetti (ELIMINATA).

I professori di Amici 23

Adesso che abbiamo conosciuto chi sono tutti gli allievi di Amici 23, soffermiamoci invece sui professori. Vediamo chi compone la cattedra dei docenti di canto: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

A seguire scopriamo invece chi sono gli insegnanti di ballo, a partire dalla maestra Alessandra Celentano: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Il percorso di Sarah ad Amici 23

24 settembre 2023: sarà una data che Sarah di Amici 23 difficilmente dimenticherà, perché coincide con il suo ingresso nella scuola. Qui scopriremo anche il suo percorso.

Per prima cosa sappiamo che la cantante ha conquistato l’attenzione di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, che le hanno assegnato un banco subito. A lavorare con lei sarà però la professoressa.

Ha vinto la sfida contro una bravissima cantante di nome Alice. Continua a non convincere però la Pettinelli, che non manca occasione di riservarle critiche. In sua difesa la Cuccarini e in parte anche Zerbi.

Ha preso la maglia del Serale. Fa parte della squadra di Lorella ed Emanuel Lo. Nonostante sia andata più volte a rischio eliminazione è riuscita a salvarsi.

Sarah è in finale!