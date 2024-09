Incidente durante la performance di Irama ai Power Hits Estate 2024: un cameraman inciampa e cade per terra

Ieri sera ad arrivare all’Arena di Verona in occasione del Power Hits Estate 2024 è stato anche Irama, che si è esibito con Galassie. Durante la performance però c’è stato un piccolo incidente che non è passato inosservato: un cameraman è infatti inciampato ed è caduto per terra.

Incidente durante l’esibizione di Irama

Sono ormai anni che Irama è uno degli artisti più amati e seguiti dal grande pubblico. Proprio in questi mesi l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha raggiunto numerosi traguardi. Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo con Tu No, il giovane artista ha pubblicato Galassie, che è stato uno dei brani più amati di questa estate. Nel mentre Filippo sta anche preparando il suo nuovo album di inediti, che vedrà la luce prossimamente, e di certo le aspettative non verranno deluse.

In attesa di scoprire come ci stupirà, ieri sera il cantante è arrivato all’Arena di Verona in occasione del Power Hits Estate 2024, l’evento musicale organizzato da RTL 102.5. Nel corso della serata a esibirsi sono stati i più grandi artisti del panorama musicale italiano, che questa estate ci hanno fatto scatenare con i loro brani.

Ad arrivare a Verona è stato naturalmente anche Irama, che ha presentato la sua Galassie facendo scatenare il pubblico. Nel corso della performance tuttavia è accaduto qualcosa di inaspettato, che in queste ore sta facendo discutere il web. Filippo infatti ha deciso di scendere tra il pubblico e così le telecamere hanno seguito il cantante. A un tratto però uno dei cameraman, che stava camminando all’indietro, è inciampato ed è caduto a terra.

Irama devasta il palco INFATTI È CADUTA PURE LA VIDEOCAMERA 💀💀 #RTL1025phe24 #powerhitsestate pic.twitter.com/gr50SrYm4Q — ale (@AURACAPXII) September 3, 2024

Inizialmente però il pubblico non aveva capito cosa fosse accaduto. Tuttavia poco dopo un filmato postato da Giacomo Urtis, che si trovava proprio davanti al cameraman, ha svelato la verità.

LUI CHE ARRIVA E TROVA IL CAMERAMEN STESO A TERRA MI STA MANCANDO L’ARIA pic.twitter.com/Dk5LSE5Qhp — ale; (@ricordobanale) September 3, 2024

Irama nel mentre ancora una volta ha conquistato il pubblico e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo.