Lucrezia Lando è una delle storiche ballerine professioniste che fanno parte del cast di Ballando con le stelle, ma ieri sera ha rivelato che non tornerà nella nuova edizione. Ecco quali sono i motivi.

Lucrezia Lando lascia Ballando con le stelle

L’edizione del 2024 di Ballando con le stelle è ormai alle porte e a fine settembre verranno aperte le danze con tutti i nuovi protagonisti già annunciati. Ovviamente non potevano mancare indiscrezioni dal dietro le quinte, come per esempio la voce secondo la quale una delle concorrenti avrebbe atteggiamenti “snob” e starebbe facendo “troppe richieste“.

Nonostante tutto ciò sappiamo anche che sono stati confermati i giurati che il pubblico ha imparato ad amare nel corso degli anni. Stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith. Grande mistero invece aleggia ancora in merito ai ballerini professionisti.

In queste ore abbiamo avuto solo una conferma, ovvero che Lucrezia Lando non tornerà a Ballando con le stelle. Il motivo sta nel fatto che ha deciso di concentrarsi su un altro progetto. Alla fine del messaggio su Instagram, la ballerina che ha fatto parte del cast dalla tredicesima edizione, fa gli auguri alla conduttrice e ciò fa capire che non sia successo nulla di grave, come pensava qualche utente sul web

“Ciao a tutti! Quest’anno non farà parte del cast di Ballando con le stelle. Ho deciso di prendermi quest’anno per concentrarmi e mettere tutta me stessa su un nuovo importantissimo progetto che vi condividerò nei prossimi giorni. In bocca al lupo a Milly Carlucci e a tutto lo staff”.

L’annuncio di Lucrezia Lando

Ad oggi non abbiamo ancora idea di quale ballerino o ballerina andrà a sostituire Lucrezia Lando. Vi terremo ovviamente aggiornati nel caso in cui dovessimo avere ulteriori notizie, le quali non tarderanno ad arrivare tramiti i canali ufficiali dello show.