Stefano De Martino ha rivelato che avrebbe potuto recitare in un famosissimo film del 2024. Ecco perché non è accaduto

Avete mai pensato a Stefano De Martino attore? In realtà un paio di esperienze le ha già fatte, ma avremmo potuto vedere il noto conduttore in un grande film recente e cioè Parthenope di Paolo Sorrentino. È stato proprio l’ex ballerino di Amici ha raccontare questo aneddoto e il motivo per cui poi non se n’è fatto di niente.

Nell’ultimo film di Paolo Sorrentino avrebbe potuto esserci anche Stefano De Martino

Lo conosciamo molto bene prima come ballerino e adesso come ottimo conduttore, ma nella carriera di Stefano De Martino c’è stata anche al recitazione. E ci sarebbe potuto essere stato anche un film decisamente importante. L’ex allievo e professionista di Amici, infatti, nel 2021 ha recitato in un episodio della serie TV Che Dio ci aiuti e nel 2022 nel film per il cinema Il giorno più bello.

Se le cose fossero andate in maniera diversa avremmo potuto vedere De Martino anche in una pellicola decisamente rinomata nel 2024. Stiamo parlando di Parthenope di Paolo Sorrentino. Il nosto registra, infatti, pare che avesse contattato il conduttore di Affari Tuoi per un ruolo preciso. Ma poi probabilmente ha cambiato idea.

A raccontare questo aneddoto è stato lo stesso Stefano De Martino in un’intervista a Il Mattino. “Prima mi ha chiamato per il ruolo del boss nel suo Parthenope, poi è scomparso”, ha spiegato il conduttore riferendosi a Paolo Sorrentino che a quanto pare lo avrebbe contattato per poi ripensarci. Il ruolo, infatti, è andato all’attore Marlon Joubert.

Parlando proprio di questo ruolo, si tratta del boss Roberto Criscuolo. Il riferimento, che precisiamo non è mai stato confermato ufficialmente dal regista, potrebbe essere all’ex boss Luigi Giuliano, detto ‘o Re, o anche “boss dagli occhi di ghiaccio”.

Stefano De Martino, che nella sua vita ha fatto lavori di ogni tipo, non ha mai nascosto la sua passione per la recitazione. Infatti dal 28 gennaio sarà in onda con la nuova stagione di Stasera tutto è possibile. E proprio su questo dice: “Vengo dalla danza, nasco performer; come conduttore, sono veicolo del talento altrui; alzo la palla (o i pacchi), ma è un altro che schiaccia. La mia anima d’artista soffriva. In scena mi espongo. Sento il brivido del fallimento. Sbircio un pensiero sui volti degli spettatori: ‘Fammi vedere che sai fare’. E io faccio. E se il suo sguardo cambia, la soddisfazione vale mille share”.