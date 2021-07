1 Le reazioni di Stefano De Martino e Fabrizio Corona

Come ben sappiamo Stefano De Martino e Fabrizio Corona sono due storici ex di Belen Rodriguez, e in particolare la relazione tra la showgirl e il ballerino ha fatto a lungo discutere. Dopo un lungo matrimonio, dal quale è nato Santiago, qualche anno fa i due hanno deciso di separarsi, ed entrambi si sono rifatti una vita. Nel 2019 però a sorpresa, con grande gioia di tutti i fan, la coppia ha annunciato il ritorno di fiamma, fino a quando nei primi mesi del 2020 non è arrivata la rottura definitiva. Poco dopo così Belen si è legata ad Antonino Spinalbese, con la quale la conduttrice sta tutt’ora. Solo qualche ora fa per di più è nata anche la figlia della coppia, secondogenita della Rodriguez, Luna Marì, attesissima da tutti i seguaci della showgirl argentina. A svelare il lieto evento è stata Belen stessa, che con una storia su Instagram ha affermato:

“C’è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna”.

Ma come hanno reagito Fabrizio Corona e in particolare Stefano De Martino alla nascita della piccola Luna Marì? Naturalmente i due non sono rimasti in silenzio, e il web attendeva con ansia un gesto da parte del ballerino e dell’ex re de paparazzi. Mentre il primo ha messo semplicemente like a un post di Belen Rodriguez, che ha condiviso le prime foto di sua figlia, Corona ha postato un dolce messaggio in onore della bambina e della sua ex fidanzata. Queste le parole di Fabrizio:

“Auguri gorda. Benvenuta Luna”.

Naturalmente le reazioni di Stefano De Martino e di Fabrizio Corona alla nascita di Luna Marì non sono passate inosservate, e in molti hanno commentato il gesto dei due sui social. Nel mentre in queste ore a parlare per la prima volta dopo la nascita della loro figlia sono stati anche Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Andiamo a leggere le loro dichiarazioni.