1 Nuova fidanzata per Stefano De Martino?

Stando ad alcuni rumor Stefano De Martino avrebbe trovato un nuovo amore. Ormai da lungo tempo la sua relazione con Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto il figlio Santiago, è terminata. Lei ha ritrovato la felicità con Antonino Spinalbese dal quale ha avuto la figlia Luna Marì. Sulla vita privata del conduttore, invece, non abbiamo particolari informazioni. Si vede che tiene molto alla sua privacy e non vuole far trapelare niente.

Il gossip, però, non si ferma mai e il settimanale Chi ha rivelato un’indiscrezione per quanto riguarda la sua sfera sentimentale. Ecco, infatti, cosa riporta anche il sito IsaeChia:

In questi ultimi tempi Stefano De Martino custodisce gelosamente una nuova frequentazione con una ragazza napoletana. Non si tratta di un flirt “famoso”, ma sarebbe proprio lei l’autrice degli scatti fotografici dell’ex marito di Belen Rodriguez che sono apparsi su Instagram. E per giunta, lo scorso weekend, la coppia è stata vista a cena insieme in un noto ristorante campano.

Chi sarà questa misteriosa ragazza? Ma soprattutto, davvero questa giovane napoletana è il nuovo flirt del ballerino? Al momento non lo sappiamo con certezza. Queste informazioni, infatti, vanno prese con le pinze. Qualche tempo fa, inoltre, gli era stata associata anche una frequentazione con Paola Di Benedetto. Non ha mai commentato la situazione e per questo in molti pensano che non abbiano mai avuto nessuna storia, seppur breve.

Rimaniamo, adesso, in attesa di sapere se Stefano De Martino ha ritrovato davvero l’amore oppure no. Dovremo vedere le sue dichiarazioni future, in caso. Nel frattempo, però, di recente ha rilasciato alcune affermazioni per quanto riguarda la sua vita lavorativa. Andiamo a leggere cosa aveva detto. Continuate a leggere…