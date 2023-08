NEWS

Nicolò Figini | 23 Agosto 2023

Beatrice e Stefano De Martino sono una coppia?

Da settimane ormai si parla della crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Nonostante sia diverso tempo che non li vediamo insieme, esistono persone che credono si tratti solo di un modo per farsi pubblicità e far continuare i fan a parlare di loro:

“È mistero fitto sullo status quo della relazione sentimentale tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. Se da un lato lei si lascia immortalare in atteggiamenti maliziosi con un imprenditore bresciano, dall’altro lui le fa eco sui social lanciando messaggi subliminali sulla complessità dell’amore.

Persone a loro vicine parlano, però, di un rapporto solido e fanno intendere che si tratti di una strategia mediatica attuata dalla coppia e finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato tv e pubblicitario”.

Tuttavia la nuova storia di Belen Rodriguez con Elio sembra proseguire a gonfie vele. La stessa cosa varrebbe anche per Stefano De Martino, il quale avrebbe trovato una nuova fiamma. Ma sarà davvero così? Il rumor era venuto a galla già da qualche settimana, me in pochi gli avevano dato peso. Adesso, però, sembrano esserci delle foto che secondo alcuni potrebbero servire da prova.

Il settimanale Chi, infatti, ha scattato delle fotografie in cui notiamo Stefano che si gode un po’ di tempo libero in barca. Con lui alcune persone tra le quali anche una ragazza che in molti hanno scambiato per Beatrice Vendramin. Tuttavia nella sua vita al momento non ci sarebbe alcun nuovo amore, ma solo gossip, così come riporta anche la rivista citata poc’anzi.

Per adesso queste informazioni vanno prese con le pinze. Nel caso in cui dovessimo saperne di più non esiteremo ad aggiornarvi. Seguiteci, nel mentre per tante altre news. QUI per le foto in questione.