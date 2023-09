NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Settembre 2023

Il gesto di Stefano De Martino

In questi ultimi due mesi Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati protagonisti del gossip e della cronaca rosa. Il conduttore e la showgirl argentina infatti si sono nuovamente separati, e sembrerebbe che al momento entrambi abbiano voltato pagina. Il presentatore infatti si sta concentrando solo ed esclusivamente su suo figlio Santiago e sulla sua carriera, e al momento sembrerebbe essere single. Belen invece ha da poco ufficializzato la sua nuova relazione, che da settimane sta facendo discutere il web, con l’imprenditore Elio Lorenzoni. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha attirato l’attenzione dei fan.

Secondo i più infatti Stefano avrebbe lanciato una frecciatina a Belen, usando nientemeno che una canzone di Emma Marrone, sua ex fidanzata. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Chi segue la cantante salentina sa bene che solo ieri l’artista ha rilasciato il suo nuovo singolo, Iniziamo Dalla Fine, che anticipa il nuovo album di inediti, Souvenir. Il brano racconta di una relazione importante che ha causato parecchio dolore e che non ha un lieto fine.

Stefano De Martino così ha condiviso la canzone di Emma nelle sue storie, e a quel punto le malelingue del web hanno ipotizzato che il conduttore stesse lanciando una frecciatina a Belen. Tuttavia, naturalmente, le cose potrebbero non stare così. Il presentatore infatti potrebbe aver pubblicato il pezzo solo per complimentarsi con la Marrone, data la loro ritrovata unione. Da tempo infatti Stefano ed Emma si sono riconciliati e tra loro a oggi c’è una bellissima amicizia.

Di conseguenza dunque De Martino potrebbe aver condiviso il brano per motivi totalmente diversi da quelli ipotizzati dal web. Nel mentre Stefano si prepara ad affrontare i numerosi impegni lavorativi che lo attendono nelle prossime settimane, e di certo quest’anno il conduttore sarà uno dei protagonisti del piccolo schermo.