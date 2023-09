NEWS

Andrea Sanna | 2 Settembre 2023

Amici 23

Gli ospiti della prima puntata di Amici 23

C’è grande attesa per il ritorno di Amici 23 su Canale 5, che dovrebbe andare in onda su Canale 5 il 17 o il 24 settembre (anche se pare più probabile la seconda opzione). In attesa di capire chi saranno i talenti a formare la classe di quest’anno, si vociferano i primi ospiti della puntata di apertura.

Nulla di certo al momento, ma quanto spoilerato da MondoTV24 sembra già piacere ai fan di Amici 23. Secondo quanto si rumoreggia, infatti, a fare ritorno nella scuola sarà Mattia Zenzola (nome già emerso nelle scorse settimane) e Angelina Mango. Il vincitore del talent e la vincitrice della categoria canto torneranno dunque, stando al gossip, nella scuola che ha accolto entrambi fino a pochi mesi fa.

Entrambi si godono il meritato successo e da poco proprio la cantante ha festeggiato i sold out per le date dei suoi concerti, così come la conquista del Disco di Platino. Ad Amici 23 però non ci saranno solo i due ex allievi del talent show.

Ebbene sempre il portale web fa sapere infatti che nella scuola più famosa d’Italia sono attesi altri tre graditi ospiti. Si parla della presenza di Can Yaman, che potrebbe arrivare per presentare i suoi progetti come la nuova stagione di Viola come il mare. Ma si dice anche che ad Amici 23 è atteso l’arrivo di Leonardo Pieraccioni e della conduttrice Alessia Marcuzzi.

Nomi interessanti che sembrano già trovare l’approvazione da parte del pubblico. Al momento ci teniamo a precisare che si tratta di indiscrezioni e non abbiamo la conferma ufficiale, ma i presupposti sembrano esserci tutti! Amici 23 intanto tornerà con la formula di sempre e con un cast ormai collaudato che vedrà Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e il ritorno di Anna Pettinelli tra i coach di canto. Mentre per la categoria canto rivedremo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.