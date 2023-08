NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Agosto 2023

Stefano De Martino e Antonino Spinalbese iniziano a seguirsi a vicenda

In queste settimane si è tanto parlato della rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Nonostante i due diretti interessati non abbiano mai rotto il silenzio su quanto accaduto, sembrerebbe che entrambi abbiano voltato pagina. Mentre il conduttore si sta godendo questo periodo da single e sta riprendendo in mano la sua vita, la showgirl argentina pare avere un nuovo amore, Elio Lorenzoni, col quale però non è ancora ufficialmente uscita allo scoperto. Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha fatto discutere il web. A sorpresa infatti Antonino Spinalbese, ex di Belen (dal cui amore è nata anche una figlia, Luna Marì, ndr), ha iniziato a seguire Stefano sui social e il gesto non è naturalmente passato inosservato.

Come è noto fino a questo momento, almeno per quanto ne sappiamo, non sembrerebbero esserci mai stati contatti importanti tra l’ex Vippone del Grande Fratello Vip 7 e il presentatore partenopeo. Adesso però sembrerebbe che Spinalbese abbia deciso di fare un passo verso De Martino. Ma come ha reagito dunque l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi? Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Nonostante inizialmente Stefano De Martino non abbia ricambiato il follow, in queste ore il conduttore ha sorpreso il web e ha così iniziato a sua volta a seguire Antonino Spinalbese su Instagram. In molti nel mentre si chiedono già cosa ne pensi Belen di questa apparente coalizione tra i suoi ex, tuttavia al momento non è ancora arrivata la reazione della showgirl argentina.

Stefano intanto si prepara ad affrontare i numerosi impegni lavorativi che lo attendono nei prossimi mesi. De Martino infatti sarà uno dei grandi protagonisti della prossima stagione televisiva Rai, e senza dubbio le aspettative non verranno deluse.