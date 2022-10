1 Stefano De Martino sarà al Serale di Amici 22?

Al momento non sappiamo quando andrà in onda il Serale di Amici 22. Gli appuntamenti pomeridiani sono appena iniziati. Di conseguenza la data verrà annunciata dopo le feste di Natale, verso la primavera. Però già se ne parla e non per quanto riguarda i possibili concorrenti. Stefano De Martino, infatti, ha di recente rilasciato un’intervista a Vanity Fair all’interno della quale ha anche rivelato se tornerà da Maria De Filippi:

Vedremo. Sono molto impegnato in Rai quest’anno, non so se le cose riuscirei a portarle a termine, ma vediamo.

Per diversi anni ha avuto il ruolo di giudice al Serale di Amici. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Intanto nel corso della chiacchierata ha anche parlato dei suoi progetti partendo da Stasera Tutto è possibile: “È nella mia indole sporcarmi le mani. Avendo la fortuna e il piacere di conoscere tutti i miei ospiti e di frequentarli nella vita di tutti i giorni, si innesca un meccanismo di confidenza più unico che raro che mi permette di capire dove andare a stuzzicarli“. Su Step, invece, ha detto:

Step ha una sua unicità in questo, non essendo un programma scritto. C’è talmente tanto da fare che bisogna avere parecchia esperienza di palco per reggere lo show dall’inizio alla fine.

Su Bar Stella, invece, Stefano De Martino ha affermato: “Lo sento molto mio, e spero che quest’anno prenda il passo che ho immaginato quando l’ho scritto. L’anno scorso abbiamo raccontato la storia del bar, quest’anno è come se lo aprissimo, trasformandolo in uno show dal gusto arboriano“. Il conduttore si è spinto anche a trattare la sua relazione con Belen Rodriguez. Andiamo a vedere che cos’ha detto. Continuate a leggere…