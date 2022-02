Stella Starlite è l’ormai storica collaboratrice di Alex Belli tirata in ballo dall’attore durante un raffronto del suo rapporto con Soleil davanti a Delia Duran.

Fotografa e videomaker, Stella ha esordito nel mondo dello spettacolo partecipando a The Lady, Web serie diretta da Lory Del Santo. Da allora ha iniziato a frequentare Alex Belli, lavorando per la sua AXB Studio e viaggiando con l’attore e fotografo.

Con l’inizio della relazione di Alex e Delia, Stella Starlite ha fatto la conoscenza di quest’ultima, di cui è diventata “amica e anche complice”. Così lei stessa ha definito il legame che la tiene unita alla Duran e nei medesimi termini a Belli, in un’intervista a firma di Armando Sanchez sul nuovo numero di Novella 2000.

“Siamo persone che amano divertirsi e intendono l’amore come gioia assoluta”, ha spiegato, “senza vincoli. Ciò significa dare all’altra persona la libertà di amarti in totale libertà. Spesso l’amore, per tantissime coppie, è inteso come possesso. Per noi invece no”, chiosa.