L’insolito business ideato da Stephanie Matto

La partecipazione a 90 Days Fiancé, trasmissione simile a Matrimonio A Prima Vista, ha regalato grande popolarità a Stephanie Matto. Oggi è una famosissima influencer statunitense e sul suo profilo Instagram conta oltre 275 mila follower. Insomma un numero importante che l’ha portata nel tempo a proporre idee decisamente bizzarre.

Come fa sapere anche Spyit.it Stephanie Matto ha deciso di sfruttare la grande popolarità in un business alquanto insolito e piuttosto bislacco. Di cosa si tratta? Vi starete chiedendo sicuramente. Tenetevi forte, perché si tratta di un qualcosa di davvero inusuale. Stando a quanto si apprende dal sito, infatti, la giovane influencer fa dei peti all’interno di in un barattolo di vetro. Il vasetto in questione viene immediatamente sigillato affinché conservi l’odore delle flatulenze. Che succede poi in un secondo momento? Stephanie Matto vende il contenuto e a quanto pare ci sono fan disposti a sborsare la bellezza di 900 Euro!

Questo permette, quindi, a Stephanie Matto di avere un guadagno davvero molto importante. Pensate che a settimana la ragazza riesce a intascare fino a 60 mila Euro! Per la buona riuscita del suo progetto l’influencer ha anche rivelato ai fan su TikTok di mangiare fagioli, ma anche molti muffin, frullati proteici, uova sode e yogurt. Ma non è finita qui, perché la ragazza ha anche svelato alcuni dei tanti segreti e trucchetti scelti affinché possa mandare avanti il suo business davvero originale, che ha incuriosito in tanti. Ecco cosa ha detto Stephanie Matto a riguardo:

“Ci aggiungo dei petali di fiore. Ho notato che assorbono gli odori e li fanno durare più a lungo”, ha detto come raccolto dal sito. “I peti in bottiglia sono divertenti, eccentrici, qualcosa di innovativo. Pensavo comunque che fosse qualcosa di nicchia”.

Che dire? A Stephanie Matto non sembra mancare di certo la fantasia!

