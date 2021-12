Il ballerino Dario ha presentato, per via telefonica, i genitori alla cantante Sissi. Ecco cosa si sono detti

Dario di Amici 21 presenta Sissi ai genitori

Il ballerino Dario e la cantante Sissi, allievi della scuola di Amici 21, sono sempre più vicini. Tanto che qualche tempo fa sono arrivati anche al bacio dopo le parole di lei: “Dai anch’io ho già fatto qualcosa. Piano Piano. Scusami se sono di tempi più lunghi. Non so cosa mi scatti nella mente quando devo fare queste cose. Un bacino piccolo te lo posso dare? Dai“. Ricordiamo che Sissi ha 22 anni e Dario al momento ne ha 17. La prima, quindi, come ha detto anche nel daytime del 17 dicembre 2021, ha avuto vari dubbi se intraprendere questa relazione oppure no. Vediamo le sue affermazioni:

Ho ammesso a me stessa che davvero mi piacevi, nonostante ti abbia trovato ogni difetto possibile e immaginabile. Mi sia convinta che mi facevi ca***e. eri piccolo. Che non volevo stare con te sicuramente. Che non era il posto giusto per fare questa cosa. io non sono una persona che bla, bla, bla… Uhm, sì… Sono felice come non lo ero mai stata da tantissimo dentro.

Ma evidentemente la concorrente di Amici 21 ha ceduto ai suoi sentimenti per Dario e la loro storia va a gonfie vele al momento. Sta andando tutto talmente bene che abbiamo visto il ballerino presentare ufficialmente, anche se tramite chiamata vocale, Sissi ai suoi genitori. Il padre gli chiede come va e la madre domanda: “E Silvia?“. Il ragazzo le mette il telefono davanti alla faccia invitandola a parlare: “Ciao, come state?“. La mamma, quindi, ha affermato: “A me piace tanto perché ha aspettato prima di darti il bacio“.

Si sono detti che si conosceranno non appena l’esperienza di Amici 21 terminerà. Sissi ha promesso che canterà una canzone quando scenderà in Puglia oppure quando loro saliranno a Milano. La madre ha chiuso con: “Fatevi le coccole, vi voglio bene“. Continuate a seguirci per altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.