Storie Italiane riconfermato anche nella nuova stagione TV

NEWS

Niccolo Maggesi | 29 Marzo 2023

Storie italiane tornerà con la conduzione di Eleonora Daniele anche nella prossima stagione televisiva: la conferma del rinnovo in anteprima

Storie italiane 2023/24 si farà

Nonostante l’attuale stagione televisiva sia ancora lontana dal volgere al termine, cominciano a delinearsi le prime riconferme per quella a venire. Una su tutte, che Novella 2000 è in grado di anticiparvi in anteprima, è quella di Storie Italiane, il programma del mattino di Rai 1 condotto magistralmente da Eleonora Daniele.

La trasmissione è ormai da anni punto di riferimento per il pubblico della prima rete alla ricerca di informazione e intrattenimento su temi di attualità. Quest’anno, a garantire la promozione di una nuova stagione, non solo la media del 20% circa di share, ma anche il gradimento riscosso da Storie di sera, format spinoff condotto sempre dalla Daniele in seconda serata.

Per la conduttrice e giornalista padovana è l’ennesima vittoria, anche su chi, all’inizio della carriera, la vedeva destinata a programmi più leggeri. Invece proprio la Daniele ha saputo diventare il simbolo non solo di Storie italiane, che presenta ormai dal 2013, ma di una televisione vicina ai più deboli.

L’impegno nel sociale

Non è un caso che in questi anni Eleonora Daniele si sia impegnata contro la violenza sulle donne e abbia sostenuto altre battaglie sociali.

Prendendo spunto dalle questioni di cronaca affrontate nello studio della trasmissione di Rai 1, la conduttrice ha dato voce a testimonianze e associazioni che ora, con il rinnovo di Storie italiane per la 13ª edizione, in qualche modo le rendono anch’essi merito.

Il programma ha talvolta fatto di più, mantenendo accesi i riflettori su casi di cronaca che i parenti delle vittime ritenevano trascurati dalla magistratura. Per alcuni di essi, la televisione è riuscita a spingere in direzione di nuove indagini o esiti inaspettati.

La stagione 2023/2024 sarà anche il pretesto per celebrare i dieci anni di lavoro della conduttrice. Eleonora Daniele ha infatti ereditato Storie italiane tra il 2013 e il 2014, subentrando ai colleghi Georgia Luzi e Savino Zaba e ripensando il format.