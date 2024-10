A Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’Oro a Fedez, cogliendo l’occasione per chiedere al rapper delle recenti dichiarazioni di Taylor Mega riguardo il presunto matrimonio aperto con Chiara Ferragni.

Staffelli incalza Fedez su Chiara Ferragni

Durante la puntata del 1 ottobre di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha consegnato al Fedez un nuovo Tapiro d’Oro, il suo quattordicesimo. Il giornalista ha infatti deciso di donare questo riconoscimento al rapper dopo l’arresto di Christian Rosiello e Islam Hagag, due volti del mondo ultrà e collaboratori di Fedez. Spesso i due hanno infatti svolto per lui e per la sua famiglia il ruolo di guardie del corpo.

Nonostante un duro confronto tra Valerio Staffelli e Fedez, che ha raggiunto l’apice quando il rapper ha parlato di querelare l’inviato di Striscia la Notizia, quest’ultimo non si è fermato.

Infatti, con il rischio di complicare ulteriormente la situazione, Staffelli ha posto delle domande su un altro tema delicato: il suo matrimonio. Questo perché recentemente, Taylor Mega, presunta ex fiamma del rapper, ha rilasciato dichiarazioni parlando di una presunta natura “aperta” della relazione tra Fedez e Chiara Ferragni.

In un’intervista a Le Iene, l’influencer ha sostenuto che la sua relazione con Fedez fosse solo fisica e che non vi fosse stato alcun tradimento. Questo perché la coppia avrebbe presumibilmente stabilito regole di maggiore libertà reciproca. “Corona ha accusato Fedez di aver tradito Chiara con me? In realtà non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta. Parlo di un tipo di relazione in cui hai delle concessioni in più, dove non c’è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo” ha dichiarato Mega, facendo riferimento a una relazione senza esclusività.

Nonostante le provocazioni, Fedez ha mantenuto il silenzio su questo fronte, liquidando Valerio Staffelli con un laconico: “Ci sentiamo dopo“.