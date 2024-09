A Le Iene è arrivata una rivelazione totalmente inaspettata da parte di Taylor Mega su Fedez e Chiara: “Se c’è stato il tradimento? Sono una coppia aperta”.

Taylor Mega: “Fedez e Chiara sono una coppia aperta”

La tanto attesa intervista a Taylor Mega è arrivata! L’influencer friulana, all’anagrafe Elisia Todesco, dopo aver detto la sua a Striscia la Notizia ha concesso una lunga chiacchierata a Le Iene. Il servizio realizzato da Michele Caporosso, in arte Wad, ha ripercorso il dissing tra Fedez e Tony Effe in cui Taylor è stata coinvolta.

Nel suo racconto Taylor Mega ha raccontato che il flirt avuto con Fedez non si può definire di certo un “tradimento”. Ma come mai pensa questo? È qui che l’influencer ha fatto delle dichiarazioni totalmente inaspettate, parlando di “coppia aperta”. Ma leggiamo insieme cos’ha detto:

“Se Fedez ha tradito Chiara? Beh, non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta. È dove hai delle concessioni in più, dove non c’è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo. Questo è quello che ti sto dicendo io, poi non è che io mi metto ad indagare. Sono usciti anche altri gossip eh, non è che sono uscita solo io”.

Quindi secondo la versione di Taylor Mega, i Ferragnez avrebbero avuto un rapporto molto “libero e aperto” ad altre conoscenze esterne alla coppia. Questo ovviamente, come ha ribadito anche lei, è solo ed esclusivamente il suo pensiero.

Infine Taylor Mega è convinta di non aver di certo contribuito lei alla crisi tra Chiara Ferragni e Fedez:

“Ma figurati, ricordati che se due persone sono belle unite è difficile che ne entrino altre all’interno. Io non ero fidanzata, te lo metto per iscritto. Non era dal 2019. È una cosa molto recente”, ha concluso Taylor Mega.

Le sue parole stanno facendo molto discutere. Ci sarà ora l’intervento di Fedez e Chiara Ferragni dopo queste esternazioni? Novella2000.it si è limitata a riportare gli stralci dell’intervista ed è ben disposta ad ascoltare i diretti interessati nel caso in cui volessero intervenire personalmente.