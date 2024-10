Striscia la Notizia ieri, attraverso il suo inviato Valerio Staffelli, ha consegnato il Tapiro d’oro a Fedez. Il rapper però ha interrotto il reporter e non ha risposto a nessuna domanda. Oggi Staffelli ha raccontato cosa è successo dopo la ricezione del premio.

Valerio Staffelli interviene dopo il Tapiro a Fedez

Ieri sera a Striscia la Notizia è andato in onda il servizio dedicato a Fedez con la consegna del Tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli. A seguito del dissing con Tony Effe e le affermazioni fatte da Taylor Mega, il rapper si è trovato indirettamente coinvolto in un altro fatto. Si sta a lungo parlando sui giornali e TG dell’arresto della sua guardia del corpo, riguardo a un’inchiesta legata al mondo delle curve di Milan e Inter.

C’è da precisare però che Fedez non è in alcun modo indagato e non ha nulla a che fare con tutto ciò. Lui stesso ci ha tenuto a farlo presente nel filmato di ieri durante la puntata del TG satirico. Non ha dato alcuna risposta invece su Chiara Ferragni.

Come abbiamo visto dal filmato realizzato da Valerio Staffelli, Fedez ieri è scappato via, con la promessa però che avrebbe fatto tutti i chiarimenti del caso. Oggi però il tapiroforo ha deciso di contattarlo, poiché pare non abbia ricevuto alcuna risposta da parte sua e pare che l’ex marito di Chiara Ferragni, avrebbe reagito stizzito:

«Fedez non si è fatto vivo. L’ho cercato io oggi. Mi ha mandato due vocali nei quali era molto adirato per il servizio di ieri. Ha anche detto che mi porterà in tribunale. Si è molto arrabbiato, perché gli ho chiesto dei suoi guardaspalle arrestati, coinvolti anche nella rissa con Iovino nata da una lite in discoteca con Fedez», ha concluso Valerio Staffelli.

Questa una micro parte del servizio che sarà trasmesso questa sera su Canale 5, a partire dalle 20:35 nel corso di una nuova puntata di Striscia la Notizia.

Al momento da parte di Fedez non è arrivata alcuna replica, ma non è escluso possa decidere di parlarne se lo riterrà opportuno. In ogni caso Novella2000.it è pronta a raccogliere il suo intervento non appena arriverà.