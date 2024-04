NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Aprile 2024

Ieri sera a Firenze si è svolto l’atteso concerto dei Subsonica. Tuttavia dopo lo show è scoppiata una lite che ha causato la morte di uno spettatore, un uomo di 47 anni.

Scoppia la lite dopo il concerto dei Subsonica

Quella che doveva essere una serata di gioia, festa e buona musica si è trasformata nel peggior incubo per un uomo di 47 anni e sua moglie. La coppia infatti ieri sera ha partecipato all’atteso concerto dei Subsonica, che si è svolto al Mandela Forum di Firenze. La band capitanata da Samuel Romano nel corso dello show ha proposto al pubblico non solo i vecchi successi, ma anche alcuni dei brani dell’ultimo album Realtà Aumentata, rilasciato lo scorso gennaio. Tutto si è svolto nel migliore dei modi, almeno fino alla fine dello spettacolo.

Pochi minuti dopo il termine del concerto, proprio all’esterno del palasport, è infatti scoppiata una lite che ha causato la morte di uno spettatore. Stando alle prime ricostruzioni della polizia pare che ci sarebbe stata una colluttazione, durante la quale l’uomo di 47 anni è caduto, riportando gravi traumi alla testa. Immediato il soccorso del 118, che ha trasferito la persona in questione all’ospedale di Careggi dove poi è morto nella notte.

Attualmente sono in corso le indagini della squadra mobile per capire cosa sarebbe accaduto in realtà. Stando a quanto è emerso da un video delle telecamere di sorveglianza del Mandela Forum, pare che il 47enne, dopo la fine del concerto dei Subsonica, abbia ricevuto un pugno da una persona che potrebbe far parte della ditta incaricata di smontare il palco della band. A seguito del colpo l’uomo è caduto a terra, riportando così dei gravi traumi cranici.

Tuttavia attualmente non è ancora chiaro cosa sarebbe accaduto tra i due uomini e cosa avrebbe portato alla lite e alla successiva colluttazione.