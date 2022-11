NEWS

Andrea Sanna | 21 Novembre 2022

Suor Cristina

Quanto accaduto ieri a Verissimo non è passato inosservato agli occhi del pubblico. Ebbene perché l’ormai ex Suor Cristina ha fatto sapere ai telespettatori di essersi spogliata dei voti e di essere semplicemente Cristina Scuccia. Parole che hanno sorpreso tutti, ma la stessa ha dato una motivazione a questa sua scelta che tanto sta facendo discutere:

“Adesso sono Cristina, ma Suor Cristina è sempre entro di me. Se sono quella di oggi devo dire grazie anche a lei. È stato un percorso complesso e difficile, ma bello. Oggi mi ritrovo ad avere il sorriso e credo di più nella vita. Chiaramente Dio è sempre presente e ci credo. Perché non ho il velo? Appartenevo alle suore orsoline e oggi non lo sono più. Per me sono stati 15 anni splendidi di vita religiosa. Questa esperienza è stata intensa e mi ha fatto crescere. Qual è la causa di questo cambiamento? Non c’è stata una causa vera e propria ma in me è cambiato qualcosa”.

A seguire Cristina Scuccia, in passato Suor Cristina, ha anche detto come il convento non abbia mai ostacolato il suo cammino nella musica e come le sue sorelle l’abbiano supportata in questo cammino. Ma cosa ne penseranno ora le suore Orsoline di queste affermazioni di colei che abbiamo conosciuto come una suora in passato?

Fanpage.it le ha contattate e posto qualche domanda. Con l’ormai ex Suor Cristina hanno avuto a che fare e, come dicevamo, l’hanno supportata durante il suo percorso televisivo. Da parte delle sorelle è arrivato un commento davvero gelido, che vale più di mille parole: “Suor Cristina? Non abbiamo nulla da dire. Non c’è proprio niente di cui parlare”. Sebbene abbiano deciso di non addentrarsi nel discorso sembra palese che, probabilmente, siano rimaste un po’ male per questo cambio di rotta da parte di Cristina Scuccia.

Vedremo se in futuro le sorelle Orsoline decideranno di tornare sull’argomento o se la questione è ormai acqua passata e non intendono più riaffrontare l’accaduto. In ogni caso l’ex Suor Cristina oggi ha cambiato vita, vive in Spagna e fa la cameriera e ha precisato come, nonostante tutto, sia ancora molto vicina a Dio.