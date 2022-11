NEWS

Andrea Sanna | 21 Novembre 2022

GF Vip 7

GF: Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria hanno bestemmiato?

Spunta un nuovo caso sui social che vede protagonisti a loro insaputa Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Entrambi sono stati accusati dal web di aver bestemmiato e su Twitter, così come su Instagram e TikTok, sono spuntati diversi video in cui i due vipponi vengono attaccati dal pubblico per l’accaduto. E c’è chi ne ha chiesto la squalifica. Ma c’è un ma! Le cose, infatti, come vedremo, sarebbero andate diversamente. Ma visioniamo prima i due filmati catturati dai telespettatori…

daniele del moro ha bestemmiato pic.twitter.com/qkg4vrx7q6 — mariella dauria (@dauria_mariella) November 20, 2022

In realtà alcuni utenti fanno notare come, per esempio, il video di Edoardo Donnamaria sia stato addirittura modificato da qualcuno per metterlo in cattiva luce. Dalla conversazione, infatti, il ragazzo romano dice: “Oddio c’ho paura”, dopo essere stato richiamato in confessionale. Oltretutto lo ripete per ben due volte. Mentre Edoardo Tavassi, come potete ben vedere, gli suggerisce di stare tranquillo e di non preoccuparsi. Questo il filmato originale condiviso da altri su Twitter, che prendono le difese di Donnamaria.

cosa c’è di peggio di modificare un video per far credere, a chi vi legge su twitter, una cosa che non è mai successa?

belli i drama, solo quando sono veri però#GFvip #nikiters #gioiellers #donnalisi #incorvassi pic.twitter.com/g8RKCGRPjN — stefania (@xst3fania) November 20, 2022

In un altro video si vedono invece Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi, Luca Salatino ed Edoardo Tavassi chiacchierare in veranda. Fuori campo si sente la voce di Daniele Dal Moro. Anche il veronese è stato accusato da alcuni di aver bestemmiato, ma in realtà ascoltando bene l’audio ha detto “Sai quante volte l’ho fatto, zio cane”. Insomma nonostante la malafede di alcuni nessuno dei due si è lasciato sfuggire una bestemmia.

C’è anche da tenere in considerazione, poi, la reazione degli altri concorrenti che, come ben vediamo, sono decisamente tranquilli e rilassati. Se avessero veramente bestemmiato ognuno di loro avrebbe certamente avuto reazioni differenti, come già capitato in passato. Ma stavolta non è così: Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro non hanno in alcun modo bestemmiato.

