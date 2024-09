Sul Nove sta per arrivare Suzuki Music Party. Ecco cosa sappiamo sull’atteso show musicale, da quando va in onda, ai conduttori, al cast, a dove comprare i biglietti.

Quando va in onda Suzuki Music Party

Sta per arrivare in tv Suzuki Music Party! Il grande appuntamento con la musica è attesissimo da tutto il pubblico e nel corso dello show non mancheranno le emozioni. Durante la serata infatti ben 15 artisti della musica italiana presenteranno in esclusiva i loro nuovi singoli e di certo ne vedremo di belle.

Lo spettacolo si svolgerà presso l’Allianz Cloud di Milano e la registrazione è prevista per martedì 17 settembre.

Ma quando va in onda in tv? Lo show verrà trasmesso sul Nove domenica 22 settembre in prima serata.

Conduttori

Adesso che abbiamo scoperto quando va in onda Suzuki Music Party, andiamo a scoprire chi saranno i conduttori.

A presentare la serata sarà Amadeus, che dopo l’addio in Rai è ufficialmente approdato sul Nove.

Al suo fianco alla conduzione ci sarà anche Ilenia Pastorelli.

Cast: i cantanti che saliranno sul palco

Come annunciato a salire sul palco dell’Allianz Cloud di Milano in occasione di Suzuki Music Party saranno ben 15 artisti della musica italiana. Nella giornata di domenica 1 settembre così Amadeus ha iniziato ad annunciare il cast di cantanti. Questi i nomi rivelati fino a oggi:

Anna

Tananai

(IN AGGIORNAMENTO)

Nei giorni a venire Amadeus rivelerà il cast completo di cantanti che si alterneranno sul palco. Come ha specificato il conduttore, non si tratterà di una gara e non ci sarà una classifica, ma sarà un vero e proprio show musicale.

Biglietti: come partecipare

Il pubblico si chiede già come partecipare a Suzuki Music Party.

Come ha confermato Amadeus, a partire da lunedì 2 settembre verranno messi in vendita i biglietti ufficiali per poter assistere di persona a questo grande show musicale.

I ticket d’accesso saranno disponibili per l’acquisto su tutte le piattaforme autorizzate, come TicketOne.

Dove vedere Suzuki Music Party in tv

Il pubblico si sta già chiedendo dove vedere Suzuki Music Party in tv.

Come vi abbiamo annunciato, lo show verrà registrato martedì 17 settembre presso l’Allianz Cloud di Milano.

In seguito andrà in onda in tv sul canale Nove domenica 22 settembre in prima serata.