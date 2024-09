Oggi nel corso della nuova puntata di Pomeriggio Cinque è stato annunciato che Enzo Paolo Turchi sarà uno dei concorrenti ufficiali della prossima edizione del Grande Fratello, in partenza su Canale 5 lunedì 16 settembre

Al Grande Fratello arriva Enzo Paolo Turchi

Mancano pochissimi giorni alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello. Lunedì 16 settembre infatti su Canale 5 andrà in onda la prima puntata del reality show e di certo ne vedremo di belle. Alla conduzione ci sarà nuovamente Alfonso Signorini, che quest’anno sarà affiancato da due opinioniste d’eccezione: Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. In questi giorni intanto i canali social stanno iniziando a rivelare il cast, che sarà composto da personaggi Vip e Nip.

Nelle ultime ore nel mentre sono arrivati anche i primi spoiler sulla nuovissima casa, che nei mesi a venire ospiterà i concorrenti. Oggi come se non bastasse è arrivata una nuova notizia, che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Poco fa, nel corso della nuova diretta di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino ha annunciato in esclusiva che Enzo Paolo Turchi sarà uno dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello. Già da qualche settimana, come ben sappiamo, il nome dell’amato coreografo sta facendo il giro del web. Tuttavia solo oggi è arrivata la conferma che tutti stavamo aspettando.

Tra qualche giorno dunque Enzo Paolo varcherà la porta rossa e darà il via al suo percorso. Come in molti ricorderanno, solo qualche anno fa a far parte del cast del reality show era stata anche sua moglie Carmen Russo e di certo in molti attendono con ansia di scoprire come Turchi se la caverà all’interno della casa. A lui dunque facciamo un enorme in bocca al lupo. Nel mentre vi ricordiamo anche l’appuntamento con la prima puntata del reality show, prevista per lunedì 16 settembre.