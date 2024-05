NEWS

Enrico Maddalena | 1 Maggio 2024

Chi è

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Tananai: età, vero nome, Sanremo Giovani, dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Tananai

Nome: Alberto Cotta Ramusino

Nome d’arte: Tananai

Data di nascita: 8 maggio 1995

Luogo di Nascita: Milano

Età: 28 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: cantautore, compositore

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @tananaimusica

Tananai età, vero nome e biografia

Ecco tutti i dettagli sulla biografia di Tananai, quanti anni ha e dove è nato. Il vero nome del cantante è Alberto Cotta Ramusino ed è nato l’8 maggio 1995 a Milano.

Il nome d’arte deriva dal dialetto bresciano. Il significato sarebbe “persona sciocca” oppure “oggetto che non serve a niente“, comunque con accezione ironica.

Lui stesso ha dichiarato che il soprannome gli è stato dato da bambino a causa della sua iperattività, come riporta anche Fanpage.

Quanti anni ha Tananai? Ha dunque 28 anni di età, mentre non si hanno informazioni sulla sua altezza e sul suo peso. Alberto ha iniziato la sua carriera come compositore, dedicandosi solo in un secondo momento alla produzione autoriale.

Ma andiamo a vedere cosa sappiamo della sua vita privata.

Vita privata: Tananai ha una fidanzata?

Non si sa molto della vita privata di Tananai, essendo venuto alla ribalta solamente da poco. Sappiamo che Alberto Cotta Ramusino, questo il suo vero nome, è figlio di madre italiana e padre di Capoverde.

Da sempre ha la passione per la musica, coltivata nell’ambiente romano. Nel 2015 si è poi trasferito prima a Londra e poi a Berlino, per allargare i suoi orizzonti musicali.

Nel 2016 è tornato a Roma e ha iniziato una collaborazione con la Universal Music.

Attualmente non si hanno informazioni sulla sua situazione amorosa.

Scopriamo ora dove è possibile seguirlo sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Tananai: Instagram e social

Ecco dove poter seguire Tananai sui social, e in particolare su Instagram.

Il cantante utilizza parecchio il social, pur avendolo aperto da poco conta un buon numero di follower.

Su Instagram (@tananaimusica) condivide momenti di vita privata ma perlopiù scatti in cui mostra il suo lavoro.

Ma vediamo il suo percorso artistico….

Carriera

Tananai ha iniziato la sua carriera come produttore e compositore.

Nel 2017 ha pubblicato il suo primo album, un disco di musica elettronica dal nome To Discover and Forget.

Poi nel 2019 Tananai ha invece deciso di dedicarsi alla scrittura in lingua italiana, pubblicando dunque i singoli Bear Grylls, Volersi Male, Calcutta e Ichnusa.

A seguire nel 2020 e nel 2021 ha pubblicato il primo EP, Piccoli Boati, e due singoli: Baby Goddamn e Maleducazione.

Nel 2021, infine, è riuscito ad aggiudicarsi Sanremo Giovani, conquistando così un pass per nella categoria Big di Sanremo 2022.

Album e canzoni

In carriera Tananai ha pubblicato due album da cui sono tratti diversi brani. Ecco i dischi all’attivo:

2017 – To Discover and Forget (come Not for Us)

2022 – Rave, eclissi

Nel 2020 ha anche pubblicato l’EP Piccoli boati. Tra gli altri singoli:

2015 – A Diamond (feat. Anna McDougal)

2016 – Knit Me a Coffin (feat. Chance Fischer)

2017 – Remember (feat. Ben Alessi)

2017 – You Told Me

2017 – Days (feat. Jamie Sung)

E ancora tra le canzoni di Tananai:

2018 – Volersi male

2019 – Ichnusa

2019 – Bear Grylls

2019 – Calcutta

2020 – Giugno

2021 – Baby Goddamn

2021 – Maleducazione

2021 – Esagerata

2022 – Sesso occasionale

– Comincia tu (con Rosa Chemical)

– La dolce vita (con Fedez e Mara Sattei)

– Pasta

– Abissale

2023 – Tango

– Un altro mondo (con Merk & Kremont e Marracash)

2024 – Veleno

– Ho fatto un sogno (con Madame e Rose Villain)

Tra le collaborazioni citiamo:

2016 – Astrid S – Hurts So Good (Not for Us Remix)

2021 – Fedez feat. Tananai – Le madri degli altri (da Disumano)

2022 – VillaBanks feat. Tananai – Essere me (da Sex Festival)

2022 – Thasup feat. Tananai – Scialla (da Carattere speciale)

2022 – Sick Luke feat. Tananai & Bnkr44 – Domani ti chiamo (da X2 Deluxe)

2023 – Biagio Antonacci feat. Tananai & Don Joe – Sognami

Sanremo Giovani

Tananai è stato tra i finalisti di Sanremo Giovani 2021, con la canzone “Esagerata“.

Proprio grazie a questo pezzo è riuscito ad aggiudicarsi il podio della kermesse e a vincere la competizione, strappando così un pass per Sanremo 2022.

Lui, insieme a Yuman e Matteo Romano, sono i tre finalisti di Sanremo Giovani che hanno avuto accesso alla gara nei big.

Tananai a Sanremo 2022

A dicembre 2021 Amadeus annuncia i Big in gara al Festival di Sanremo 2022. Tra gli artisti c’è anche Tananai che partecipa alla gara con la canzone “Sesso Occasionale“.

Nel corso della quarta serata, quella delle Cover, il cantante si esibirà con “A Far l’amore comincia tu“, iconico brano dell’eterna Raffaella Carrà. È arrivato ultimo.

Sanremo 2023

A un anno dal suo debutto, Tananai torna a Sanremo 2023, con la canzone Tango, arrivando quinto.

I Big in gara a Sanremo 2023

Tutti i Big in gara a Sanremo 2023:

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

Ariete – Mare di guai

Articolo 31 – Un bel viaggio

Colapesce e Dimartino – Splash

Colla Zio – Non mi va

Coma Cose – L’addio

Cugini di Campagna – Lettera 22

Elodie – Due

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Gianmaria – Mostro

Giorgia – Parole dette male

Lazza – Cenere

LDA – Se poi domani

Leo Gassman – Terzo cuore

Levante – Vivo

Madame – Il bene nel male

Mara Sattei – Duemilaminuti

Marco Mengoni – Due vite

Mr Rain – Supereroi

Modà – Lasciami

Olly – Polvere

Paola e Chiara – Furore

Rosa Chemical – Made in Italy

Sethu – Cause perse

Shari – Egoista

Tananai – Tango

Ultimo – Alba

Will – Stupido

Ma vediamo dunque sono gli altri Big di Sanremo 2023.

Il percorso di Tananai a Sanremo 2023

Dal 6 febbraio 2023 prende il via anche l’avventura di Tananai al Festival di Sanremo. Scopriamo il percorso nella kermesse canora. Al Festival Tananai si è classificato quinto.