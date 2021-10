1 Il Collegio: Sveva Accorrà cacciata

Con il ritorno de Il Collegio 6 abbiamo anche visto anche il temuto momento del taglio dei capelli, che i collegiali vorrebbero evitare ancor più di una verifica, probabilmente. Ebbene durante questo preciso rito, ormai celebre per le reazioni dei concorrenti, Sveva Accorrà se inizialmente aveva accettato disperata, ha poi fatto un passo indietro.

Superato il test d’ingresso, la ragazza, infatti, ha rifiutato che il parrucchiere continuasse a tagliarle i lunghi capelli biondi, questo perché a detta sua sarebbero diventati troppo corti. Apriti cielo, poi, quando le è stato detto che avrebbe dovuto fare la frangia! Come potete vedere da questo video Sveva Accorrà ha iniziato a piangere e strillare, evitando così in qualsiasi modo di sottoporsi a questa pratica…

Nessun parrucchiere è stato maltrattato durante le riprese di questa edizione. #IlCollegio #Rai2 pic.twitter.com/eJkDbFXNIY — Rai2 (@RaiDue) October 26, 2021

Tutte le sue compagne (e compagni) de Il Collegio hanno tentato di convincerla e farla ragionare. Maria Sofia Pia Federico, per esempio, le ha detto: “Hai la libera scelta, ma sappi che questa non è una scelta intelligente“. Sveva Accorrà non è ha voluto sapere e ha chiesto un colloquio con il Preside Paolo Bosisio, il quale l’ha messa davanti a una scelta: tagliare i capelli o lasciare l’istituto. La 14enne ha preferito la seconda opzione, dando questa motivazione tra l’incredulità del gruppo:

“Sicuramente sarebbe stata una bella esperienza però non ho retto. I miei mi diranno che ho fatto bene a non tagliarmi i capelli, quando li vedranno così già si arrabbieranno. Sono felice di non essermi tagliata tutti i capelli perché poi me ne sarei pentita”.

Si è conclusa così l’avventura della ragazza a Il Collegio 6. Non tutti sanno, ma Sveva Accorrà in passato ha avuto proprio la frangia, che non ha voluto assolutamente rifare in trasmissione. Andiamo a vedere la foto spuntata sul web…