Il ritorno delle t.A.T.u.

Sono passati passati 20 anni da quando le t.A.T.u. conquistarono il mondo intero. Il duo russo formato da Lena Katina e Julia Volkova nei primi anni 2000 creò molto scalpore, e iniziò a scalare le classifiche col brano All The Things She Said, che a oggi è uno dei più iconici di sempre. Le due cantanti finirono anche al centro dello scandalo. Proprio sul palco, e anche nei loro video, Lena e Julia si baciavano e si accarezzavano, diventando in breve delle vere e proprie icone gay. Il successo che ne derivò fu incredibile, tuttavia la magia poco dopo finì.

La presunta relazione saffica infatti si rivelò essere frutto di una strategia di marketing, ideata dal loro manager Ivan Šapovalov, che creò il duo con l’obiettivo di fare scalpore, centrando però nel segno. Nonostante lo scandalo infatti le artiste divennero famosissime, e per diverso tempo non si fece altro che parlare di loro. Dopo aver rilasciato altri brani di successo e dopo aver pubblicato diversi album però Lena e Julia annunciarono la separazione ufficiale, per gravi divergenze interne al gruppo. Da quel momento entrambe tentarono di dare il via a una carriera solista, ma poco a poco le cantanti scomparvero dalla circolazione. Almeno fino a qualche giorno fa.

Lo scorso 3 settembre infatti le t.A.T.u. si sono riunite e sono finalmente tornate a cantare insieme dopo più di 10 anni! Il duo si è esibito sul palco dell’Ovion Show di Minsk con un medley dei loro successi e nelle ultime ore il video della performance ha fatto il giro del web. Questo il filmato:

Lena e Julia dunque per la gioia di tutti i fan sono tornare a esibirsi insieme a più di 10 anni dallo scioglimento del gruppo. Che nei prossimi mesi le due artiste abbiano in serbo nuove sorprese per il loro pubblico a 20 anni dal successo di All The Things She Said? Non resta che attendere per scoprirlo.

