È il potente uomo d’affari Halit Argun di Forbidden Fruit, ma chi è l’attore che lo interpreta Talat Bulut? Qui una scheda con tutte le curiosità e informazioni sul suo conto: età, vita privata, moglie e figlia e Instagram dove poterlo seguire.

Chi è Talat Bulut

Nome e Cognome: Talat Bulut

Data di nascita: 23 marzo 1956

Luogo di nascita: Sarıkamış (Turchia)

Età: 69 anni

Segno zodiacale: Ariete

Professione: attore

Ex moglie: Talat è stato sposato con Pınar Afşar Bulut

Figli: Talat ha una figlia di nome Hazal

Profilo Instagram: @talatbulut

Talat Bulut età, altezza e biografia

Quanti anni ha l’attore Talat Bulut, che interpreta il potente Halit in Forbidden Fruit? È nato in Turchia a Sarıkamış il 23 marzo 1956, la sua età dunque è di 69 anni. È del segno zodiacale dell’Ariete.

Non abbiamo altre info su altezza o peso.

Conosciuto in Patria per i suoi personaggi, è un attore molto stimato e ha ottenuto grande successo proprio in Forbidden Fruit.

La vita privata

Passiamo alla vita privata dell’attore turco. Talat Bulut, Halit di Forbidden Fruit è sposato o fidanzato? Da quel che sappiamo ha avuto un’ex moglie, parliamo di Pınar Afşar Bulut, con la quale ha avuto una figlia di nome Hazal.

Attualmente però non sappiamo se abbia o meno un’altra moglie o compagnia.

L’attore tende a essere molto riservato nella sua vita lontana dai riflettori.

Dove seguire Talat Bulut Halit Argun di Forbidden Fruit: Instagram e social

Presente su Instagram con un account piuttosto seguito, l’attore di Forbidden Fruit non è molto social ma tende comunque ad aggiornare personalmente il suo profilo ufficiale con aggiornamenti, foto e tutto ciò che lo riguarda da vicino.

La carriera

Attore amato e apprezzato in patria, tutti lo conosciamo a livello internazionale per il personaggio interpretato in Forbidden Fruit, in onda dal 30 giugno 2025 anche su Canale 5. In carriera però Talat Bulut ha fatto tanti lavori ed è apparso in diversi film e serie TV.

Film e serie TV

La sua carriera, infatti, è iniziata molto prima. Sul grande schermo ha debuttato nel 1980 con Hazal e ha proseguito negli anni affermandosi come interprete versatile. Nel 1994 ha vestito i panni del leggendario ambientalista Ahmet Bedevi nel film Tarzan of Manisa, ruolo da protagonista che ha lasciato il segno. Altri titoli importanti includono House of Angels (2000), Bliss (Mutluluk, (2007), dove interpreta İrfan, e Mucize (2015), in cui ricopre il ruolo di Muallim Mahir.

Anche in televisione Talat Bulut ha saputo distinguersi. Dopo il successo in Forbidden Fruit, ha partecipato nel 2022 alla serie Mahkum, dove ha interpretato il personaggio di Señor (Efkan Dağlı) in un ruolo di supporto. Nello stesso anno è tornato come protagonista nella serie Tuzak (2022–2023), nel ruolo di Demir Gümüşay.

Con una carriera che spazia dal cinema d’autore alle serie televisive di successo, Talat Bulut si è affermato come uno degli attori più completi e riconoscibili del panorama turco. La sua interpretazione di Halit Argun resta una delle più iconiche, capace di conquistare fan anche al di fuori della Turchia.

Talat Bulut è Halit Argun di Forbidden Fruit

Noto al pubblico internazionale soprattutto per il ruolo di Halit Argun nella popolare serie Forbidden Fruit (Yasak Elma), andata in onda dal 2018 al 2020. In questa serie, Bulut interpreta un potente uomo d’affari coinvolto in complicate trame sentimentali e familiari, diventando uno dei personaggi centrali e più amati – o odiati – della storia.

Quali sono gli altri attori e personaggi presenti nel cast? Troviamo l’attrice Şevval Sam, che interpreta Ender Çelebi, moglie di Halit. Poi Eda Ece (ovvero il personaggio di Yıldız Yılmaz) e Sevda Erginci (nei panni di Zeynep Yılmaz). La lista prosegue con l’attore Onur Tuna (nello specifico Alihan Tasdemir) e Sarp Can Köroğlu di Love is in the Air nelle vesti di Kemal Karaca.