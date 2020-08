1 Sui social Carlo Conti annuncia i concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show 2020: il cast è davvero di alto livello. Ecco i nomi

Finalmente dopo mesi di indiscrezioni e rumor, Carlo Conti nella mattinata odierna ha annunciato, attraverso i suoi social ufficiali, i 10 concorrenti di Tale e Quale Show 2020. Un cast ricco e variegato dove di certo non manca il talento e ci sono dei nomi che non vi aspetterete di certo. Ci saranno meno puntate, non è chiaro se ci sarà il torneo, ma lo spettacolo è assicurato.

La trasmissione prenderà il via venerdì 18 settembre, come sempre in prima serata su Rai 1 e ad affiancare il presentatore, come al solito ci sarà una giuria di tutto rispetto. Confermati anche quest’anno Lorella Goggi (la più longeva del cast), Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Il terzetto ci farà divertire e come al solito giudicherà in modo equo e imparziale le varie esibizioni dei protagonisti.

Ma scopriamo insieme i concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show 2020, partendo da Pago…

Pago

Tra talent e reality ormai Pago sta facendo il pienone. Di recente l’abbiamo visto tra i concorrenti della quarta edizione del GF Vip e la sua relazione con Serena Enardu ha fatto e sta facendo ancora discutere (dato gli ultimi avvistamenti).

In passato Pago ha partecipato a Music Farm, ora ci riprova con Tale e Quale Show 2020. Sarà lui il vincitore? Conosciamo tutti gli altri…