Tale e Quale Show 2020: ecco i nomi dei primi possibili concorrenti

1 Ecco chi potrebbero essere i primi possibili concorrenti di Tale e Quale Show 2020: la nuova edizione del talent in partenza a settembre

In queste settimane si iniziano ad avere le prime informazioni sui palinsesti della prossima stagione televisiva e sono tantissimi i programmi che faranno ritorno a settembre. Tra i più attesi c’è senza alcun dubbio Tale e Quale Show 2020, che come sempre vedrà la conduzione di Carlo Conti. L’amatissimo talent Rai quest’anno giunge alla sua decima edizione, e altissime dunque sono le aspettative del pubblico, che certamente non verranno deluse. Tuttavia pare che stavolta, complice anche l’emergenza sanitaria, la nuova edizione avrà una durata minore del solito, e le puntate verranno ridotte da 12 a 9. Nel mentre gli autori sono già alla ricerca dei concorrenti perfetti, che quest’anno saranno in 10.

Proprio poco fa TvBlog ha svelato in esclusiva quello che sta accadendo, facendo luce sullo svolgimento dei provini. Gli aspiranti concorrenti di Tale e Quale Show 2020 infatti al momento stanno sostenendo dei casting online, inviando alla redazione dei video tramite i quali si esibiscono live. Tuttavia pare che a breve gli autori sosteranno dei veri provini dal vivo. Questo quanto riporta il sito:

“Tale e quale show non ha ancora visto andare in scena dei veri e propri provini live come accadde nelle passate annate. In particolare per ora arriverebbero al team del programma dei video via web di aspiranti concorrenti intenti a fare delle performances di imitazioni. Per la fine del mese dovrebbero essere convocati una ventina circa di personaggi che sosterranno un provino live vero e proprio. In quella sede verranno scelti i 10 concorrenti di Tale quale show 2020”.

Come se non bastasse però TvBlog svela anche chi potrebbero essere i primi possibili concorrenti di Tale e Quale Show 2020, che stando alle indiscrezioni avrebbero sostenuto un provino:

“Segnaliamo che fra i personaggi che hanno mandato file video e che aspirerebbero a far parte del cast di Tale e quale show 2020 figurerebbero dei vip che hanno già fatto i provini per le scorse edizioni di questo programma. In particolare possiamo citare i nomi di Francesca Testasecca, Stefano Sala, Roberta Morise e Pago”.

In attesa di scoprire chi saranno i concorrenti di Tale e Quale Show 2020, TvBlog parla anche della possibilità di uno spin-off Nip. Scopriamo di più in merito.