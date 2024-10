Si è appena conclusa la quarta puntata di Tale e Quale Show 2024 e poco fa, prima di chiudere la diretta ed eleggere il vincitore di questa serata, Carlo Conti ha rivelato quali saranno le imitazioni della quinta puntata.

Le prossime imitazioni di Tale e Quale Show 2024

Grandi emozioni questa sera nel corso della quarta puntata di Tale e Quale Show 2024. Anche questa settimana infatti i concorrenti ci hanno stupito con la loro bravura e come al solito non sono mancate le risate. A far sorridere il pubblico è stata per l’ennesima volta Carmen Di Pietro, che stavolta si è calata nei panni di Rosanna Fratello.

Poco prima di chiudere la diretta ed eleggere il vincitore della serata nel mentre Carlo Conti ha anche rivelato quali saranno le imitazioni con le quali si cimenteranno i concorrenti nel corso della quinta puntata. Ecco dunque cosa accadrà la prossima settimana:

Amelia Villano sarà Giusy Ferreri

sarà Justine Mattera sarà Heather Parisi

sarà Carmen Di Pietro sarà Alan Sorrenti

sarà Verdiana sarà Mariah Carey

sarà Roberto Ciufoli sarà Achille Lauro

sarà Simone Annichiarico sarà Tony Renis

sarà Giulia Penna sarà Elisa

sarà Massimo Bagnato sarà Geolier

sarà Thomas Bocchimpani sarà Justin Timberlake

sarà Kelly Joyce sarà Stromae

sarà Feysal Bonciani sarà Pharrell William

Queste dunque le imitazioni che vedremo nel corso della quinta puntata di Tale e Quale Show 2024. Appuntamento alla prossima settimana, come sempre in prima serata su Rai 1.