Andiamo a scoprire chi ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show 2024, andata in onda su Rai 1 venerdì 11 ottobre, e la classifica definitiva della serata.

Ecco chi ha vinto Tale e Quale Show 2024 stasera

Pochi minuti fa si è conclusa la quarta puntata di Tale e Quale Show 2024 e il pubblico si sta già chiedendo chi ha vinto la serata. Anche questa settimana in studio non sono mancate tante emozioni e inoltre le risate, in qualche caso, sono state assicurate. Poco fa nel mentre sono state rivelate le imitazioni della quinta puntata, che vedremo la prossima settimana, e in seguito Carlo Conti ha proclamato il vincitore di stasera.

Ma chi ha vinto dunque la quarta puntata di Tale e Quale Show? Prima di scoprirlo, andiamo a vedere la classifica definitiva. Ecco come si sono posizionati i concorrenti:

Massimo Bagnato 28 punti

28 punti Carmen Di Pietro 30 punti

30 punti Roberto Ciufoli 34 punti

34 punti Justine Mattera 38 punti

38 punti Amelia Villano 43 punti

43 punti Giulia Penna 48 punti

48 punti Feysal Bonciani 50 punti

50 punti Thomas Bocchimpani 52 punti

52 punti Simone Annichiarico 53 punti

53 punti Kelly Joyce 55 punti

55 punti Verdiana 73 punti

Adesso dunque possiamo svelarvi chi ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show 2024. A trionfare è stata Verdiana, che ha emozionato il pubblico, il web e i giudici con la sua perfetta imitazione di Antonella Ruggiero.