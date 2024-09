Dopo la seconda puntata di Tale e quale show 2024, andiamo a vedere com’è la classifica. Inoltre scopriamo le imitazioni che i concorrenti porteranno sul palco nella terza puntata.

La classifica della seconda puntata di Tale e quale

Nel corso della seconda puntata di Tale e quale show abbiamo visto molte imitazioni, alcune davvero da brividi. Sul palco sono stati portati gli artisti di oggi come Annalisa e Tananai, la popstar internazione Taylor Swift, ma anche quelli più classici come Celine Dion e il ricordo di coloro che non ci sono più come Prince.

Dopo tutte le esibizioni e le valutazioni della giuria di seguito riportiamo la classifica della seconda puntata fatta dai punti dei giudici, da quelli dati dai concorrenti e dai like social. Ecco che abbiamo:

Verdiana con 69 punti Kelly Joyce con 66 punti Simone Annicchiarico con 55 punti Massimo Bagnato con 52 punti Giulia Penna e Thomas con 47 punti Feysal Bonciani con 45 punti Amelia Villano con 41 punti Roberto Ciufoli con 30 punti Justine Mattera con 27 punti Carmen Di Pietro con 25 punti

E così la seconda puntata di Tale e quale show 2024 è stata vinta da Verdiana che si è nuovamente esibito con la sua imitazione di Celine Dion.

Ma vediamo adesso cosa dovranno interpretare i concorrenti nella prossima puntata…

Le imitazione della terza puntata

Prima di scoprire la classifica della seconda puntata, i concorrenti di Tale e quale hanno saputo le imitazioni della terza puntata. Chi dovranno quindi interpretare e portare sul palco del programma? Vediamoli tutti:

Amelia Villano sarà Miley Cyrus

sarà Justine Mattera sarà Rita Pavone

sarà Verdiana sarà Lady Gaga

sarà Simone Annicchiarico sarà Renato Zero

sarà Carmen Di Pietro sarà Paola e Chiara

sarà Roberto Ciufoli sarà Enzo Jannacci

sarà Feysal Bonciani sarà Lionel Richie

sarà Thomas sarà John Travolta

sarà Giulia Penna sarà Anna Tatangelo

sarà Massimo Bagnato sarà Julio Iglesias

sarà Kelly Joyce sarà Diana Ross

In pratica Feysal e Kelly faranno un duetto. Per quanto riguarda Carmen Di Pietro, sarà una delle due e quindi ci sarà un’ospite speciale nei panni dell’altra sorella Iezzi.

La terza puntata di Tale e quale show 2024 andrà in onda su Rai1 venerdì 4 ottobre alle ore 21.30. Per rivedere le puntate e i momenti più salienti potete farlo in streamin sul sito di RaiPlay.