La gara di Tale e quale si fa sempre più agguerrita e ogni volta le esibizioni sono una migliore dell’altra. Ma chi ha vinto la sesta puntata di Tale e quale show 2024? Andiamo a scoprire il vincitore e la classifica finale con tutti i punteggi.

Tale e quale show il vincitore della sesta puntata

Un altro appuntamento imperdibile con Tale e quale show è andato in onda questa sera su Rai1. Carlo Conti ha presentato sul palco una carrellata di imitazioni che sono andate dalla più commovente alla più divertente. I giudici sono sempre più in difficoltà nel fare la classifica, ma alla fine deve esserci per forza un vincitore.

Ecco che quindi, dopo aver rivelato le imitazioni della prossima puntata, la settima, di Tale e quale siamo arrivati a scoprire la classifica. Chi ha quindi vinto la sesta puntata di Tale e quale show 2024? Il vincitore del 25 ottobre è Kelly Joyce che ha imitato in maniera egregia Grace Jones.

Ma siete curiosi di vedere anche tutte le altre posizioni e quindi la classifica finale? Eccola di seguito.

La classifica della sesta puntata

Non è stato semplice per i quattro giudici decretare il vincitore della sesta puntata di Tale e quale show 2024. Ma si deve per forza arrivare a un verdetto. E quindi con i voti dei giudici, con quelli che si sono dati i concorrenti e con i like del pubblico, abbiamo la classifica di stasera. Eccola qui sotto con anche il punteggio totale:

Kelly Joyce con 67 punti Feisal Bonciani con 59 punti Giuia Penna con 42 punti Verdiana Zangaro con 51 punti Roberto Ciufoli con 50 punti Amelia Villano con 49 punti Simone Annicchiarico con 43 punti Justine Mattera con 41 punti Thomas con 36 punti Massimo Bagnato con 31 punti Carmen Di Pietro con 20 punti

Per rivedere tutta la puntata di Tale e quale show andata in onda stasera c’è il sito di RaiPlay. L’appuntamento è alla prossima settimana, venerdì 1 novembre, con la settima puntata del programma condotto da Carlo Conti.