Sono sempre meno i concorrenti in gara di Bake Off Italia 12 e arriviamo così alle anticipazioni della nona puntata. Cosa accadrà nella puntata? Faremo un tuffo tra la ricchezza e la povertà con prove per niente semplici. E vediamo anche chi sarà il migliore e chi l’eliminato.

Le anticipazioni della nona puntata di Bake Off Italia 12

Siamo arrivati già alla nona puntata di Bake Off Italia 12 e alle sue anticipazioni. Cosa accadrà quindi in questo nuovo appuntamento? Vi riveliamo subito che il tema sarà “in ricchezza e in povertà”, cioè rendere ricchi i dolci poveri.

Nella prima prova, quella creativa, i concorrenti dovranno fare la torta di riso che viene fatta in maniera molto semplice. Ma dovranno trasformare questo torta povera in un dolce prestigioso. E avranno a disposizione una foglia d’oro da usare in maniera intelligente e metterla in risalto.

Passiamo adesso alla seconda prova, quella tecnica, in cui i concorrenti dovranno preparare una selezione di dolci da prima colazione degna da Hotel a 5 stelle. Questa la classifica dopo l’assaggio:

Claudio Giulia Helen Francesco Federica Domenica Liza Alfonso

Concludiamo con la terza prova, quella sorpresa, dove gli aspiranti pasticceri dovranno fare una torta disco ball. Deve essere una torta luccicante e brillante per 25 persone. Helen, avendo il grembiule blu, avrà un giudice che la aiuterà per 10 minuti nel momento in cui ne avrà bisogno. Lei sceglierà Knam.

Alla fine di questa prova arriverà il verdetto finale. Il migliore della puntata sarà Claudio che prenderà il grembiule blu. Mentre rischieranno l’eliminazione Francesco, Domenica e Alfonso. Ma a sorpresa nessuno sarà l’eliminato della nona puntata di Bake Off Italia 12.

Quando va in onda la nona puntata

Dopo avervi raccontato tutte le anticipazioni della nona puntata di Bake Off Italia 12 vediamo anche quando va in onda. La messa in onda in chiaro è fissata per venerdì 1 novembre alle ore 21.30 su Real Time.

Le repliche possono essere viste sempre su Real Time. E, a partire dal giorno successivo della messa in onda, la puntata sarà disponibile in maniera gratuita in straming sul sito di Discovery Plus.

Sempre su Discovery Plus, sottoscrivendo un abbonamento, si può vedere in anteprima ogni venerdì una nuova puntata del programma.