1 Dei fan scambiano Tananai per Rkomi

Un video con protagonista Tananai, Alberto Cotta Ramusino all’anagrafe, sta facendo il giro del web in queste ore e sicuramente vi strapperà una risata. Il cantante, che sta riscuotendo un successo clamoroso dopo la partecipazione a Sanremo 2022 (nonostante l’ultimo posto in classifica), ha vissuto un episodio che non è sfuggito all’occhio attento del popolo della rete.

Dei fan infatti hanno avuto modo di incontrarlo (CLICCA QUI PER IL VIDEO), ma ciò che accade dopo è davvero incredibile. I giovani davanti a lui, infatti, l’hanno scambiato per il cantante Rkomi. Emozionati lo fermano e gli domandano di poter ricevere un suo autografo, ma anziché porgere a Tananai un foglietto di carta o una sua foto dove rilasciare una dedica e la sua firma, si ritrova davanti una cartolina con il volto del suo collega.

Sorpreso, ma divertito allo stesso tempo, Tananai non fa una piega e sull’immagine dove compare Rkomi, mette scrive il nome del cantante anziché il suo chiaramente. Entrando perfettamente nella parte e sfoggiando il suo miglior sorriso, l’artista ha fatto finta di nulla e ha accontentato i fan davanti a lui.

Il tutto è stato ripreso da uno smartphone, che ha immortalato la scena epica e il video è già diventato virale sul web. In tantissimi hanno commentato divertiti e sorpresi dallo scambio di persona, ma anche dalla reazione divertita di Tananai. Insomma Alberto anche questa volta ha conquistato tutti con la sua simpatia e dolcezza. Non tutti trovandosi in una situazione simile avrebbero potuto reagire in questo modo, ma lui ha cercato di fare finta di niente ed è apparso scherzoso.

