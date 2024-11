Ci sarà anche Tananai al Festival di Sanremo 2025? Il cantante si è esposto e ha rivelato come stanno realmente le cose. Scopriamo insieme cosa ha detto!

Tananai a Sanremo 2025? Parla lui

-1 all’annuncio dei big in gara del Festival di Sanremo 2025. E mentre Carlo Conti ha lanciato qualche indicazione, senza spoilerare troppo, da tempo si vocifera un ipotetico ritorno sul palco del Teatro Ariston di Tananai. Ma sarà davvero così?

Il cantante milanese, dato che in più occasioni è stato fatto il suo nome, in attesa della giornata di domani, ha voluto fare chiarezza così da non dare false aspettative ai suoi fan. Ovviamente i supporter di Tananai ci sperano ancora e magari credono sia un modo per “depistare” prima di quello che succederà, ma ovviamente ci basiamo sulle sue dichiarazioni.

Ecco le parole di Tananai a riguardo:

“Grazie per il concerto di stasera è stato bellissimo. Comunque non vado a Sanremo, diffidate dai pronostici. Ho già dato”, ha scritto Tananai tra le storie di Instagram, come possiamo vedere da questo screen.

La storia Instagram di Tananai

Se così fosse dunque non dovrebbe esserci alcuna speranza di vedere Tananai al prossimo Festival di Sanremo 2025.

Sanremo: i papabili artisti in gara

Intanto, esclusa la possibilità di vedere Tananai a Sanremo 2025, Rockol ha stilato una nuova lista di possibili concorrenti che vedremo sul palco. Ecco i nomi riportati dal portale:

Tiziano Ferro; Marco Mengoni; Elodie; Anna; Rose Villain; Brunori Sas; Blanco; Gaia; Tony Effe; Francesca Michielin; Olly; Tedua e Bresh; Benji & Fede; Clara e

Patty Pravo.

E ancora sempre il sito ha lanciato i nomi di: Raf; Matteo Bocelli; Sarah Toscano; Noemi; Myss Keta; Tommaso Paradiso; Alex Britti; Nina Zilli; Angelica Schiatti; Fast Animals and Slow Kids; Francesco Gabbani; Ditonellapiaga; Caparezza

e Venerus e Chiello.

Vedremo se questi nomi saranno o meno confermati domani dal direttore artistico e conduttore, Carlo Conti.