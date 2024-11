Ci sarà o no Elodie al Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti? Difficile a dirsi al momento ma quel che è certo è che uno scambio di battute tra lei e Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ha alimentato dei sospetti! Ecco cosa è emerso nell’intervista.

C’è parecchia attesa per quello che sarà il prossimo Festival di Sanremo 2025 e nel fermento del “toto-nomi” che ci terrà compagnia fino al 1° dicembre quando scopriremo la verità, si fa un nome importante: Elodie!

La cantante romana ieri sera è stata ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, sul NOVE. Tra uno scambio di battute e un altro però non ha confermato, ma nemmeno smentito la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025. Ci sarà anche lei nella schiera dei protagonisti? Chissà! Quel che è certo è che lo scambio di battute tra l’artista e il conduttore ha destato dei sospetti.

Nello specifico, durante la chiusa dell’intervista, quindi proprio nel consueto momento finale, Fabio Fazio ha salutato Elodie e il pubblico con una frase precisa: “Sono convinto che ti rivedremo prestissimo”. A tale affermazione la cantante ha ribattuto: “Sì, ci rivedremo molto presto”.

Il piccolo scambio di battute, dove non sono mancate risate, è diventato un botta e risposta che ha fatto pensare e non poco gli utenti: “Sembra quasi una minaccia, ma sì, ci rivedremo molto presto”, ci ha scherzato su la cantante. Ne mentre Fabio Fazio, ha cercando di incalzarla con una battuta: “Subito dopo torni qui però? Hai capito? Voglio che ti impegni. Dopo…”.

Senza batter ciglio Elodie ha ribattuto allora: “Guarda che sono una ragazza sveglia. Mi sto già impegnando”.

Proprio quel “subito dopo”, pronunciato da Fabio Fazio e le varie repliche di Elodie, sono stati proprio quei punti che secondo alcuni utenti del web non sarebbero stati certamente casuali. Motivo? Da tradizione ormai i protagonisti del Festival di Sanremo, che si tratti di artisti o conduttori, sono spesso ospiti di Che Tempo Che Fa. Il tutto ovviamente prima dell’inizio della kermesse andando così a rispettare le esclusive imposte dalla Rai.

