Nel podcast “Pezzi”, Carlo Conti si è sbottonato sui presunti big in gara del Festival di Sanremo 2025: da Tony Effe ad Albano o Tony Effe, per poi citare anche Chiara Ferragni!

Sanremo 2025, i presunti big in gara

Tra pochi giorni Carlo Conti al TG1 ci svelerà finalmente la lista dei Big che saranno in gara al Festival di Sanremo 2025. Di questo se ne sta parlando tantissimo e non mancano evidentemente dei rumor sui papabili protagonisti. Intanto, in attesa che arrivi questo momento attesissimo, il direttore artistico e conduttore è stato ospite del podcast “Pezzi”, condotto da Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano.

LEGGI ANCHE: Elodie potrebbe aver spoilerato (senza volerlo) la sua partecipazione a Sanremo 2025, il video sospetto

Nel suo discorso Carlo Conti ha confidato di avere già ben in mente i 20 artisti che saliranno sicuro sul palco di Sanremo 2025. Ha ammesso però di avere la necessità di fare una scrematura tra altri 20:

“I cantanti saranno più di 24 sicuro. Quanti ne ho già certi? Ne ho sicuri 20 nella mia testa, per nome, per canzone prima di tutto. (…) Non è più un macromondo, non parlano dell’immigrazione o della guerra, ma si ritorna a parlare del micromondo, della famiglia, dei rapporti personali. Parlo dei testi di quest’anno. Più cose umane del micromondo che ci circonda, i rapporti familiari. Tutto molto intimo, piuttosto che sguardo al fuori”.

Carlo Conti riguardo a Sanremo 2025 ha fatto sapere quindi che ci saranno anche variazioni delle ultime ore e che ci saranno tante donne in gara! Ma al contempo non si è lasciato sfuggire nulla.

Entrando più nel dettaglio Carlo Conti ha risposto anche a qualche domanda sui papabili big in gara a Sanremo 2025. A proposito della cantante Anna ha fatto sapere che ha una manager molto intelligente, che vuole fare crescere l’artista.

Un “bisogna vedere” su Albano Carrisi, per poi invitare tutti a seguire il TG1 delle 13:30 per scoprirlo.

LEGGI ANCHE: Laura Pausini, una fan irrompe sul palco durante un concerto: la sua reazione

Durante la chiacchierata su Sanremo 2025 si è parlato ovviamente anche di Fedez e Tony Effe, dati tra i possibili, o di un possibile duetto tra il primo ed Emis Killa:

“Vedremo, ma la Ferragni dove la metto? Se ho paura delle polemiche se dovesse esserci Fedez? Non ho paura delle polemiche. Però posso dire che anche i rapper hanno portato cose orientate sul pop, stanno crescendo, non hanno portato cose aggressive e ho sentito cose per nulla banali.”

Infine nella chiacchierata Carlo Conti ha anche detto che probabilmente vedremo anche qualcuno che non ha fatto talent ed è meno conosciuto rispetto a coloro che invece ne sono stati protagonisti. Sanremo 2025 continua a prendere forma. Cosa ci riserverà ancora?