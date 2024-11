Al concerto di Holden ai Magazzini Generali di Milano c’era anche Laura Pausini e la sua famiglia! La cantante si è mostrata in modalità fan e ha cantato a squarciagola, insieme a tutti i presenti, le canzoni dell’ex cantante di Amici 23. L’artista è parsa molto fiera ed emozionata e ha realizzato diversi video della serata.

Laura Pausini al concerto di Holden

Prima di concentrarsi nuovamente con le nuove date del suo tour (stasera è attesissima a Torino), ieri Laura Pausini si è concessa un po’ di relax in compagnia della sua bella famiglia. E quale modo migliore se non al concerto di Holden, figlio di suo marito Paolo Carta?

Così come tantissimi altri fan, Laura Pausini si è recata anche lei ai Magazzini Generali di Milano, dopo il doppio strepitoso live all’Unipol Forum di Assago. L’artista fiera ed emozionata per Holden, è parsa davvero scatenata e come una vera fan anche lei ha realizzato dei video ricordo (ha pubblicato anche una storia su Instagram a riguardo) e ha cantato tutte le canzoni dell’ex allievo di Amici 23.

laura era carinissima 🥺 ha cantato tutte le canzoni di holden e ha fatto mille video pic.twitter.com/Zopi60zvZv — laura SAW TAYLOR (@wxnderland_13) November 29, 2024

Armata di telefonino, Laura Pausini come potete vedere ha registrato tanti filmati e non è riuscita a trattenersi dal canticchiare anche lei le canzoni di Holden. Ecco un altro momento ripreso sui social…

In compagnia di Laura Pausini, come mostrato da alcuni video emersi sui social, la cantante è apparsa sulla balconata insieme al marito Paolo Carta. Dai video si intravede anche il primogenito del musicista e produttore discografico, Jader. Per esempio in questo filmato anche loro incitano all’uscita sul palco di Holden per cantare ancora insieme un ultimo brano, prima di terminare il concerto.

ah ma ho ripreso pure mamma laura…. CHE BELLI LI AMO pic.twitter.com/wsBa0qHV3J — la lulaah nera 🥀| buio. (@lulaah5) November 30, 2024

Le immagini di Laura Pausini e famiglia al concerto di Holden sono chiaramente circolate in fretta sul web e hanno attirato l’attenzione di tanti curiosi, che hanno trovato molto tenere questi momenti. Solo da poco proprio il cantante aveva preso parte al live di Laura e lei per l’occasione gli aveva fatto una speciale dedica. Tra gli altri speciali invitati alla serata c’era anche Angelina Mango!