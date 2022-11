NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Novembre 2022

Tananai sarà in gara tra i Big del Festival di Sanremo 2023? Arriva la risposta del cantante, che non convince i fan.

Tananai parla di Sanremo 2023

È stato senza dubbio un anno intenso questo per Tananai. L’amato cantante proprio nella giornata odierna ha rilasciato il suo nuovo album, Rave, Eclissi, che sta già conquistando i fan. Il progetto racchiude non solo i singoli rilasciati nel corso dell’ultimo anno e mezzo, tra cui il pezzo sanremese Sesso Occasionale, ma anche alcuni brani inediti. L’artista per di più è stato anche protagonista assoluto dell’estate con La Dolce Vita, in collaborazione con Fedez e Mara Sattei, che si è confermato essere la hit più ascoltata dell’anno.

Mentre Alberto si gode questo successo, in questi giorni sono emerse alcune indiscrezioni che lo riguardano. Stando ai pettegolezzi infatti, Tananai potrebbe far parte del cast dei Big in gara a Sanremo 2023. Solo la prossima settimana Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, annuncerà ufficialmente i cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston, e i più sono convinti che tra essi ci sarà anche il cantante di Abissale. Proprio in queste ore così l’artista, durante un’intervista per RTL 102.5, ha parlato della possibilità di tornare a Sanremo, senza però dare conferma, naturalmente, della sua ipotetica partecipazione. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Gira voce che Amadeus mi voglia al Festival? Ci sta che girino i rumor. Mi fa ridere, perché mi immagino Amadeus che va in giro a dire che mi vuole. Ti pare che va in giro a dirlo? Non credo dai. Credo che mi voglia bene Amadeus, io sicuramente gli voglio molto bene. L’ultima volta che l’ho sentito? Per I Soliti Ignoti”.

Le parole di Tananai tuttavia non hanno convinto il pubblico, che è sempre più certo che il cantante sarà in gara a Sanremo 2023. Ma Alberto tornerà davvero sul palco dell’Ariston? Non resta che attendere l’annuncio ufficiale dei Big della prossima settimana per scoprire la verità.