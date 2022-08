Nonostante manchino sette mesi, l'attesa per Sanremo 2023 si fa sentire. Spuntano i primi nomi dei presunti Big in gara!

I primi big a Sanremo 2023

Per il Festival di Sanremo 2023 c’è ancora d’attendere un bel po’ di mesi, eppure l’attenzione sulla kermesse canora è già altissima! Il direttore artistico e conduttore Amadeus sta già lavorando, insieme a tutta la sua squadra, per regalare al pubblico una manifestazione che non faccia rimpiangere le precedenti.

Dopo aver messo a segno i colpi Gianni Morandi e Chiara Ferragni, nel ruolo di co-conduttori, Amadeus sta facendo il punto anche sui primi brani da portare in gara a Sanremo 2023. Il settimanale Chi, nella rubrica Chicche di Gossip, ci ha già rivelato qualche nome, come raccolto da Biccy:

“Primi nomi per Amadeus. Da maggio Amadeus ha iniziato ad ascoltare i brani per il Festival di Sanremo. Noi abbiamo i primi nomi della sua agenda: Annalisa, Tananai, Rocco Hunt e il ritorno di Al Bano. Previsto Fedez, non in gara, durante la kermesse, dove ci sarà la compagna Chiara Ferragni”, si legge a proposito dei papabili Big a Sanremo 2023.

Ma non solo. Sempre sul fronte Sanremo 2023, sembrerebbe che Amadeus stia facendo il possibile per portare nel nostro Paese l’amatissima popstar Britney Spears. La notizia era già emersa in passato, ma pare che il direttore artistico non abbia ancora mollato la presa e sia intenzionato a portare a termine (positivamente) il suo obiettivo. Ecco quanto si legge su Biccy, come riportato da Chi:

“Il personaggio celeberrimo che Amadeus avrebbe puntato è nientemeno che Britney Spears, che nei primi anni 2000 era una delle popstar più rinomate e più pagate al mondo. Se davvero Amadeus riuscisse a potarla sul palco dell’Ariston, sarebbero in molti ad esultare. In più lo share di Sanremo 2023 arriverebbe alle stelle. Il conduttore farà di tutto per averla”.

Insomma Sanremo 2023 ancora non è cominciato, eppure fa già parlare di sé! Amadeus sembra essere davvero scatenato e questo suo atteggiamento deciso sembra “gasare” l’affezionato pubblico del Festival!

