Tananai torna a parlare della coppia ucraina che ha ispirato Tango e svela come stanno oggi

Debora Parigi | 3 Agosto 2023

Tananai ha raccontato che fine ha fatto e come sta la coppia ucraina protagonista del videoclip del brano “Tango”

Che fine ha fatto la coppia ucraina di “Tango” di Tananai?

L’evoluzione che ha avuto Tananai da Sanremo Giovani fino a oggi può essere come considerata come la fiaba di Cenerentola. Arrivato ultimo al primo Festival di Sanremo a cui ha partecipato (quello del 2022), ha fatto di questo avvenimento un punto di forza. Tra battute e autoironia, è diventato un vero e propro idolo del pubblico, amato da tutti. E così nel 2023 si è presentato al Festival con un brano molto diverso rispetto a “Sesso occasionale”, ma i suoi fan conoscevano già il suo lato sentimentale. E ha dimostrato anche una vocalità davvero tanto migliorata, segno di aver studiato tantissimo in un anno.

La sua canzone “Tango” è subito piaciuta ed è finita in alto nelle classifiche degli ascolti guadagnandosi anche un disco d’oro. E sicuramente ciò che ha colpito tantissimo pubblico e ascoltatori è stato il videoclip del brano. La canzone, infatti, racconta la storia di un coppia ucraina che si è trovata la vita totalmente sconvolta con lo scoppio della guerra per l’attacco della Russia. I due protagonisti del videoclip sono Olga e Maxim, insieme alla loro figlia. Lei e la bambina sono scappate in Italia, mentre lui è al fronte. Con telefonate e videochiamate portano avanti la loro storia d’amore fatta anche di tanto dolore.

Ma come stanno oggi Olga e Maxim? Abbiamo notizie su di loro. In un’intervista al Corriere della Sera, Tananai ha parlato proprio di questa giovane coppia e della situazione che sta vivendo. Il cantante ha rivelato: “Li ho sentiti la settimana scorsa. Lui è ancora al fronte. Lei sta bene e mi ha detto che con tutte le segnalazioni che le sono arrivate ha iniziato ad ascoltare la mia musica: mi fa piacere”.

Purtroppo Olga e Maxim sono ancora divisi, ma almeno stanno bene entrambi e questo ci fa tirare un sospiro di sollievo. E speriamo che possano riabracciarsi presto e che il conflitto finisca una volta per tutte.