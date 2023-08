NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Agosto 2023

I nuovi gossip su Ilary Blasi e Totti

Prosegue la saga di Ilary Blasi e Totti. È ormai trascorso un anno da quando la coppia ha annunciato la fine del matrimonio, lasciando l’Italia intera senza parole. Da quel momento la conduttrice e l’ex Capitano della Roma sono finiti al centro di un ciclone mediatico e numerose sono state le indiscrezioni sul loro conto. Nel mentre sia Ilary che Francesco hanno ritrovato l’amore, rispettivamente al fianco di Bastian Muller e Noemi Bocchi, e pare che si siano lasciati il passato alle spalle. Tuttavia la Blasi e Totti stanno continuando a scontrarsi in tribunale. In queste ore così Il Corriere della Sera ha svelato nuovi dettagli su quello che starebbe accadendo.

Stando a quanto si legge, pare che la conduttrice, tramite i suoi legali, abbia presentato al Tribunale civile di Roma una richiesta formale di addebito contro l’ex marito. Ilary infatti sosterrebbe che la causa della fine del suo matrimonio sarebbe dovuta al tradimento di Francesco con Noemi. Totti tuttavia, insieme ai suoi avvocati, starebbe preparando una contro richiesta, con l’intenzione di rispondere alle accuse, ma non solo.

Stando a quanto si legge sul Corriere infatti, pare che anche lo stesso Francesco stia accusando Ilary Blasi di tradimento. Inoltre starebbe stilando una lista con i presunti flirt della sua ex moglie, con tanto di messaggi che avrebbe scoperto sul cellulare della presentatrice. L’udienza nel mentre sarebbe fissata per il prossimo 20 settembre, e pare che le persone coinvolte possano essere chiamate a testimoniare.

A essere ascoltata in tribunale potrebbe essere anche la stessa Noemi Bocchi, che ormai da tempo fa coppia fissa con l’ex calciatore. Naturalmente come sempre vi ricordiamo che al momento si tratta solo di pettegolezzi, e che i diretti interessati non hanno confermato le indiscrezioni sul loro conto. Non resta dunque che attendere per scoprire cosa accadrà in seguito.