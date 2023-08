NEWS

Debora Parigi | 5 Agosto 2023

La caduta di Tananai durante il concerto al Cinquale in Toscana

Ieri sera, venerdì 4 agosto, Tananai ha avuto un concerto in Toscana, al Cinquale per la precisione, che si trova in Versilia. Tantissimi erano gli spettatori presenti per cantare le sue canzoni nonostante il tempo non fosse dei miglioi. E forse proprio il maltempo o gli oggetti presenti sul palco hanno fatto cadere il cantante.

Un paio di video che girano sul web mostrano infatti l’artista cadere rivinosamente sotto al palco, andando giù a picco. Niente di grave per fortuna, ma sul momento ci si poteva preoccupare. Lui comunque, soccorso anche subito dagli addetti alla sicurezza, si è rialzato e ha continuato la sua performance. E il concerto è andato avanti senza alcun intoppo.

Su quanto successo, lo stesso Tananai ci ha fatto dell’ironia, com’è suo solito fare. Concluso il concerto, infatti, sui social ha ringraziato i fan per aver partecipato all’evento. E per farlo ha usato prorpio uno dei video della caduta e ha scritto: “Grazie Cinquale, ci rivediamo nelle viscere della Terra”. Inutile dire che ha molto divertito questa reazione.

Di recente il cantante è tornato a parlare della sua canzone Tango, con la quale ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 piazzandosi al quinto posto. Un grande risultato considerando che l’anno scorso era arrivato ultimo. E proprio quella posizione unita all’autoironia gli ha permesso di raggiungere questo grande successo, oltre al tanto studio musicale che l’ha fatto migliorare vocalmente. Come dicevamo, ha parlato di nuovo del suo brano, in particolare dei protagonisti del videoclip, una coppia ucraina divisa a causa della guerra. A tal proposito ha rivelato come stanno oggi: “Li ho sentiti la settimana scorsa. Lui è ancora al fronte. Lei sta bene e mi ha detto che con tutte le segnalazioni che le sono arrivate ha iniziato ad ascoltare la mia musica: mi fa piacere”.