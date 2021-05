1 Tancredi positivo al Covid ai provini di Amici

Giunti alla fine della semifinale del talent di Maria De Filippi siamo arrivati al momento in cui il pubblico ha scoperto finalmente gli ultimi due nomi dei concorrenti che si sfideranno la prossima settimana per guadagnarsi la vittoria. Tra i candidati, quindi, abbiamo visto Serena, Alessandro, Deddy e Tancredi, sul quale la conduttrice fa una rivelazione inaspettata. Tancredi, infatti, durante i provini di Amici è stato trovato positivo al Covid.

Di seguito possiamo leggere le sue parole esatte (per recuperare il momento cliccate qui):

Voi non lo sapete, forse alcuni lo sanno… Quando Tancredi arriva, viene tamponato e si scopre che ha il Covid. Per cui Tancredi sta venti giorni isolato ad aspettare che questo Covid passi. E ogni volta veniva e se ne tornava in albergo.

L’essere positivo al Covid durante i provini di Amici, però, non ha impedito a Tancredi di entrare nella scuola di Canale 5 e arrivare a un soffio dalla finale. Infatti, ancora prima che Maria terminasse il suo discorso, in molti avevano già capito che lui sarebbe stato il primo eliminato tra i presenti. Un evento che di certo non comprometterà la sua carriera. Soprattutto perché ha già in tasca un contratto con una casa discografica.

Non ci rimane che augurargli tanta fortuna. Continuate, mentre attendiamo di scoprire come si evolverà il suo percorso artistico, a seguirci per molte altre news.