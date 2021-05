I finalisti di Amici 20

Si è appena conclusa la semifinale di Amici 20, e come al solito non sono mancate le emozioni. Nel corso della serata e delle tre manche in studio sono stati eletti i primi tre finalisti, che si sono rivelai essere Aka7even, Giulia e Sangiovanni. A rimanere fuori dai giochi, inizialmente, sono così stati Serena, Deddy, Alessandro e Tancredi.

A quel punto i concorrenti sono tornati in casetta, e solo lì i tre esclusi hanno scoperto il loro destino. In collegamento così Maria De Filippi ha svelato a Cavallo la lieta notizia: il ballerino infatti è stato eletto quarto finalista. A lasciare la casetta sono così stati Serena, Tancredi e Deddy. Tuttavia poco dopo è arrivata la sorpresa.

Maria ha infatti annunciato che ci sarebbe stato anche un quinto finalista, che si è rivelato essere proprio Deddy. Il cantante di Amici 20 così, in studio con la De Filippi, ha scoperto di poter aver accesso all’ultima puntata insieme ad Aka7even, Giulia, Sangiovanni e Alessandro. Serena e Tancredi sono invece i due eliminati ufficiali della semifinale e la ballerina e il cantante hanno lasciato il talent show ad un passo dal traguardo.

Chi sarà dunque a vincere questa edizione? Non resta che attendere ancora qualche giorno prima di scoprirlo.

